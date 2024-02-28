https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-ترسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1086499444.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن ترسل قوات إلى أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن ترسل قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ، اليوم الأربعاء، أن كل دولة ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترسل أفرادًا عسكريين إلى أوكرانيا، وليس لدى أمريكا... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

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ورد ميلر خلال مؤتمر صحفي على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك" حول المنشورات في الصحافة الغربية بأن أمريكا ستدعم الدول الأوروبية في إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا: "الدول الأخرى ستقرر ما تريد أن تفعله، لكن نيابة عن أمريكا، أوضح الرئيس أنه لن يكون هناك جيش أمريكي على الأرض".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".إعلام: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأت حلفاء كييفوفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أنه "بشكل عام، ربما تكون حقيقة مناقشة إمكانية إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول الناتو، بالطبع، عنصرًا جديدًا مهمًا للغاية، ولقد أخذنا جميع التصريحات في الاعتبار، ونعرف جيدا موقف السيد ماكرون فيما يتعلق بضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

https://sputnikarabic.ae/20240228/الصين-ترد-على-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086472441.html

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