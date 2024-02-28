https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-موسكو-تراقب-عن-كثب-الاستعدادات-العسكرية-الألمانية-وسترد-بشكل-مناسب-1086479705.html
الخارجية الروسية: موسكو تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية وسترد بشكل مناسب
الخارجية الروسية: موسكو تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية وسترد بشكل مناسب
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية ضد روسيا، وموسكو سترد بشكل مناسب على جميع... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T12:17+0000
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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نراقب نمو المشاعر العسكرية في ألمانيا بتحريض من أعلى قيادة عسكرية في ألمانيا الحديثة".وأضافت: "نحن نراقب بعناية الاستعدادات العسكرية الألمانية، الموجهة في المقام الأول ضد بلادنا".وأكدت زاخاروفا أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا بالفعل من الناحية العملية ستلقى الرد المناسب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الحلفاء-لم-يدعموا-فكرة-ماكرون-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470707.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, العالم
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية وسترد بشكل مناسب
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية ضد روسيا، وموسكو سترد بشكل مناسب على جميع الإجراءات.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نراقب نمو المشاعر العسكرية في ألمانيا بتحريض من أعلى قيادة عسكرية في ألمانيا الحديثة".
وتابعت زاخاروفا: "يتم مرة أخرى إدخال الفرضية حول الصدام العسكري الوشيك مع روسيا، كما يصوغونها في الوعي العام".
وأضافت: "نحن نراقب بعناية الاستعدادات العسكرية الألمانية، الموجهة في المقام الأول ضد بلادنا".
وأكدت زاخاروفا أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا بالفعل من الناحية العملية ستلقى الرد المناسب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.