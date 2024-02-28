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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
https://sputnikarabic.ae/20240228/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق--1086497738.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T18:53+0000
2024-02-28T19:18+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها".وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في محيط "مخيم اليرموك"، جنوبي دمشق.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق

18:53 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 19:18 GMT 28.02.2024)
© Sputnik . Ali Hashemتصدي أحد الصواريخ السورية لصاروخ إسرائيلي
تصدي أحد الصواريخ السورية لصاروخ إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها".
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
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13:22 GMT
وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في محيط "مخيم اليرموك"، جنوبي دمشق.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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