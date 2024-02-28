https://sputnikarabic.ae/20240228/عملية-نوعية-للجيش-السوري-تودي-بمسلحين-في-ريف-اللاذقية-1086484707.html
عملية نوعية للجيش السوري تودي بمسلحين في ريف اللاذقية
عملية نوعية للجيش السوري تودي بمسلحين في ريف اللاذقية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T13:22+0000
2024-02-28T13:22+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية: "وحدات الاستطلاع في الجيش السوري رصدت عربة تابعة لمسلحي تنظيم "أنصار التوحيد" أثناء تنقلها على أحد الطرق الزراعية في جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي".وأسفرت العملية عن تدمير العربة وسط معلومات تؤكد مقتل 3 مسلحين من الجنسية "الأوزبكية" على الأقل، وإصابة آخرين.و"أنصار التوحيد" هو النسخة الأحدث لتنظيم "جند الأقصى" التابع لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى في العالم)، الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي.ونهاية العام 2018، قام تنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، بدمج مقاتلي "أنصار التوحيد" المتحدرين من جنسيات أجنبية، في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب.فيما تم دمج عناصر "داعش" آخرين من "أنصار التوحيد" ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/الإرهابيون-ينفذون-9-هجمات-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-شمالي-سوريا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1086402145.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
عملية نوعية للجيش السوري تودي بمسلحين في ريف اللاذقية
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية: "وحدات الاستطلاع في الجيش السوري رصدت عربة تابعة لمسلحي تنظيم "أنصار التوحيد" أثناء تنقلها على أحد الطرق الزراعية في جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي".
وأضاف المراسل أن جنود الجيش السوري تدخلوا على الفور باستخدام طائرة مسيرة قتالية، ليتم استهداف الآلية بشكل مباشر.
وأسفرت العملية عن تدمير العربة وسط معلومات تؤكد مقتل 3 مسلحين من الجنسية "الأوزبكية" على الأقل، وإصابة آخرين.
و"أنصار التوحيد" هو النسخة الأحدث لتنظيم "جند الأقصى" التابع لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى في العالم)، الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي.
ونهاية العام 2018، قام تنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، بدمج مقاتلي "أنصار التوحيد" المتحدرين من جنسيات أجنبية، في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب.
فيما تم دمج عناصر "داعش" آخرين من "أنصار التوحيد" ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.