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السعودية بصدد افتتاح أطول نفق في الشرق الأوسط
السعودية بصدد افتتاح أطول نفق في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يعتزم مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان في السعودية افتتاح أطول نفق في الشرق الأوسط، غدا الخميس، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T15:54+0000
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وقالت صحيفة "الوئام" إن النفق المزمع افتتاحه يهدف إلى تيسير حركة المركبات بالإضافة إلى تعزيز ترابط مكونات المشروع وذلك من خلال ربط الأنفاق القديمة بأنفاق جديدة.يشار إلى أن نفق طريق أبي بكر الصديق يعتبر أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم تنفيذها، حيث بدأت أعماله الإنشائية من الربع الثالث من العام 2021، ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع حديقة الملك سلمان، والذي أطلقه العاهل السعودي في مارس/ آذار 2019.جدير بالذكر أن نفق طريق أبي بكر الصديق يقطع حديقة الملك سلمان من شمالها إلى جنوبها على امتداد 2430 مترًا مما يجعله واحدًا من أطول الأنفاق في الشرق الأوسط، كما يربط النفق الجديد الممتد طوله 1590 مترًا بالنفق الحالي لطريق أبي بكر الصديق بطول 840 مترًا ليشكلا معًا نفقًا واحدًا يتيح للمركبات مرورًا أكثر سلاسة.وحظي النفق بتصميم عصري بألوان تنسجم مع البيئة المحيطة، كما يحتوي على 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار للطوارئ، كما تم تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.ومن المنتظر أن تتاح للمركبات إمكانية عبور نفق أبي بكر الصديق ابتداءً من غد الخميس الموافق 29 فبراير/ شباط 2024.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

السعودية بصدد افتتاح أطول نفق في الشرق الأوسط

15:54 GMT 28.02.2024
© AFP 2023 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / BILAL QABALAN
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يعتزم مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان في السعودية افتتاح أطول نفق في الشرق الأوسط، غدا الخميس، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق طريق أبي بكر الصديق، الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض.
وقالت صحيفة "الوئام" إن النفق المزمع افتتاحه يهدف إلى تيسير حركة المركبات بالإضافة إلى تعزيز ترابط مكونات المشروع وذلك من خلال ربط الأنفاق القديمة بأنفاق جديدة.
يشار إلى أن نفق طريق أبي بكر الصديق يعتبر أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم تنفيذها، حيث بدأت أعماله الإنشائية من الربع الثالث من العام 2021، ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع حديقة الملك سلمان، والذي أطلقه العاهل السعودي في مارس/ آذار 2019.
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جدير بالذكر أن نفق طريق أبي بكر الصديق يقطع حديقة الملك سلمان من شمالها إلى جنوبها على امتداد 2430 مترًا مما يجعله واحدًا من أطول الأنفاق في الشرق الأوسط، كما يربط النفق الجديد الممتد طوله 1590 مترًا بالنفق الحالي لطريق أبي بكر الصديق بطول 840 مترًا ليشكلا معًا نفقًا واحدًا يتيح للمركبات مرورًا أكثر سلاسة.
وحظي النفق بتصميم عصري بألوان تنسجم مع البيئة المحيطة، كما يحتوي على 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار للطوارئ، كما تم تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.
ومن المنتظر أن تتاح للمركبات إمكانية عبور نفق أبي بكر الصديق ابتداءً من غد الخميس الموافق 29 فبراير/ شباط 2024.
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