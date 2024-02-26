https://sputnikarabic.ae/20240226/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يلتقي-مع-ولي-العهد-السعودي-في-الرياض-1086434317.html

رئيس مجلس الدوما الروسي يلتقي مع ولي العهد السعودي في الرياض

رئيس مجلس الدوما الروسي يلتقي مع ولي العهد السعودي في الرياض

سبوتنيك عربي

التقى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T19:33+0000

2024-02-26T19:33+0000

2024-02-26T19:37+0000

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ونقل فولودين، خلال اجتماعه مع بن سلمان، التحيات الحارة وأطيب التمنيات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقام فولودين ووفد رفيع المستوى من مجلس الدوما بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر الأولى لرئيس مجلس الدوما إلى هذا البلد.وضم الوفد نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر باباكوف، ورئيسي لجنتي الشؤون الدولية والقضايا الزراعية ليونيد سلوتسكي، وفلاديمير كاشين، ورئيس لجنة الميزانية، أندريه ماكاروف، ورئيس لجنة الطاقة بافيل زافالني، و رئيسة لجنة تنمية المجتمع المدني أولغا تيموفيفا، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة فلاديمير غوتنيف، والسياحة سانجاجي تارباييف، والنائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية، شمسيل سارالييف، والنائب الأول لرئيس لجنة الميزانية غليب خور، والنائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية، ناديجدا شكولكينا، وعضو اللجنة التجارية فلاديمير إيفانوف، ورئيس مؤسسة "روس سوترودنيشيستفو"، يفغيني بريماكوف.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهرت آفاقا واسعة للتعاون، وهناك إرادة سياسية من جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.وأوضح بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة روسيا التلفزيونية: "انصب اهتمام الكثيرين في العالم وخاصة في المنطقة نفسها على اتصالات بوتين هذه، إذ أن كلا من الإمارات والمملكة العربية السعودية شريكان مهمان جدا لنا في العالم العربي، فهذه البلدان هي التي تلعب دورا رئيسيا في استقرار أسواق الطاقة الدولية، والبلدان التي لها بطريقة ما تأثير كبير على جميع الشؤون الإقليمية".وأضاف بيسكوف: "لقد أظهرت هذه الاتصالات أن الآفاق واسعة، والإرادة السياسية من جميع الأطراف موجودة لمزيد من تطوير العلاقات، لذلك هناك الكثير من العمل".زيارة الرئيس بوتين للسعودية والإمارات.. الأهداف والرسائلالكرملين: اندماج السعودية في "بريكس" مستمر

https://sputnikarabic.ae/20240226/ترودو-روسيا-يجب-أن-تربح-هذه-الحرب-خطأ-لفظي-يفشي-حقيقة-فيديو--1086426166.html

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