https://sputnikarabic.ae/20240228/بريدنيستروفيه-بصدد-تقديم-طلب-إلى-روسيا-لسماعدتها-من-الحصار-الذي-فرضته-مولدوفا-1086479464.html

بريدنيستروفيه بصدد تقديم طلب إلى روسيا لمساعدتها من الحصار الذي فرضته مولدوفا

بريدنيستروفيه بصدد تقديم طلب إلى روسيا لمساعدتها من الحصار الذي فرضته مولدوفا

سبوتنيك عربي

تعتزم تيراسبول أن تطلب من موسكو حماية بريدنيستروفيه من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه كيشينيوف(عاصمة مولدوفا)، وفقًا لمشروع قرار سيتم النظر فيه، اليوم الأربعاء،... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T12:11+0000

2024-02-28T12:11+0000

2024-02-28T12:26+0000

روسيا

مولدوفا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102011/69/1020116930_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ac862c99c76f453539c2870411e6553c.jpg

وجاء في مشروع الوثيقة: "اعتماد نداء إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا مع طلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في ظروف الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ بالاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية لأكثر من 220 ألف مواطن روسي، والتجربة الإيجابية الفريدة من نوعها لحفظ السلام الروسي في دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".وينعقد المؤتمر السابع للنواب على جميع المستويات في تيراسبول في 28 فبراير/شباط. كان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو الضغط الاقتصادي من كيشينيوف، ونتيجة لذلك فقد اقتصاد الجمهورية غير المعترف بها بالفعل نحو 10 ملايين روبل في شكل مساهمات ضريبية.في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، انخفض حجم الواردات بنسبة 19%، وانخفضت المدفوعات الجمركية لميزانية بريدنيستروفيه بنسبة 18%.الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.إن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240224/صحيفة-تتحدث-عن-خطة-للناتو-ضد-روسيا-1086361746.html

مولدوفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مولدوفا, العالم