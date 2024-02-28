https://sputnikarabic.ae/20240228/بريدنيستروفيه-بصدد-تقديم-طلب-إلى-روسيا-لسماعدتها-من-الحصار-الذي-فرضته-مولدوفا-1086479464.html
بريدنيستروفيه بصدد تقديم طلب إلى روسيا لمساعدتها من الحصار الذي فرضته مولدوفا
بريدنيستروفيه بصدد تقديم طلب إلى روسيا لمساعدتها من الحصار الذي فرضته مولدوفا
سبوتنيك عربي
تعتزم تيراسبول أن تطلب من موسكو حماية بريدنيستروفيه من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه كيشينيوف(عاصمة مولدوفا)، وفقًا لمشروع قرار سيتم النظر فيه، اليوم الأربعاء،... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T12:11+0000
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2024-02-28T12:26+0000
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وجاء في مشروع الوثيقة: "اعتماد نداء إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا مع طلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في ظروف الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ بالاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية لأكثر من 220 ألف مواطن روسي، والتجربة الإيجابية الفريدة من نوعها لحفظ السلام الروسي في دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".وينعقد المؤتمر السابع للنواب على جميع المستويات في تيراسبول في 28 فبراير/شباط. كان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو الضغط الاقتصادي من كيشينيوف، ونتيجة لذلك فقد اقتصاد الجمهورية غير المعترف بها بالفعل نحو 10 ملايين روبل في شكل مساهمات ضريبية.في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، انخفض حجم الواردات بنسبة 19%، وانخفضت المدفوعات الجمركية لميزانية بريدنيستروفيه بنسبة 18%.الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.إن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240224/صحيفة-تتحدث-عن-خطة-للناتو-ضد-روسيا-1086361746.html
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روسيا, مولدوفا, العالم
بريدنيستروفيه بصدد تقديم طلب إلى روسيا لمساعدتها من الحصار الذي فرضته مولدوفا
12:11 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 28.02.2024)
تعتزم تيراسبول أن تطلب من موسكو حماية بريدنيستروفيه من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه كيشينيوف(عاصمة مولدوفا)، وفقًا لمشروع قرار سيتم النظر فيه، اليوم الأربعاء، في مؤتمر لنواب بريدنيستروفيه على جميع المستويات.
وجاء في مشروع الوثيقة: "اعتماد نداء إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا مع طلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في ظروف الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ بالاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية لأكثر من 220 ألف مواطن روسي، والتجربة الإيجابية الفريدة من نوعها لحفظ السلام الروسي في دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".
وينعقد المؤتمر السابع للنواب على جميع المستويات في تيراسبول في 28 فبراير/شباط. كان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو الضغط الاقتصادي من كيشينيوف، ونتيجة لذلك فقد اقتصاد الجمهورية غير المعترف بها بالفعل نحو 10 ملايين روبل في شكل مساهمات ضريبية.
في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، انخفض حجم الواردات بنسبة 19%، وانخفضت المدفوعات الجمركية لميزانية بريدنيستروفيه بنسبة 18%.
الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا
، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.
إن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.