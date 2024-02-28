https://sputnikarabic.ae/20240228/رجل-أعمال-ألماني-يتهم-أمريكا-بالتحريض-على-بدء-حرب-جديدة-في-أوروبا-1086474048.html

رجل أعمال ألماني يتهم أمريكا بالتحريض على بدء حرب جديدة في أوروبا

رجل أعمال ألماني يتهم أمريكا بالتحريض على بدء حرب جديدة في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرح رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة الملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T09:10+0000

2024-02-28T09:10+0000

2024-02-28T09:10+0000

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وقال دوتكوم على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تجري الآن مناقشة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا على المستوى الرسمي، وفقا لما قاله ماكرون. هو لن يدلي بمثل هذا التصريح الخطير من جانب واحد. هناك حرب بالوكالة الأمريكية تنتظر أوروبا الوسطى (ضد روسيا)".علقت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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