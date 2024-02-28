https://sputnikarabic.ae/20240228/سفير-تشاد-لدى-موسكو-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-ما-يحدث-في-البلاد-1086503055.html

سفير تشاد لدى موسكو يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة ما يحدث في البلاد

سفير تشاد لدى موسكو يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة ما يحدث في البلاد

سبوتنيك عربي

صرح سفير تشاد لدى موسكو، آدم بشير محمود، بأن الوضع في تشاد تحت السيطرة، وما يحدث في البلاد ليس انقلابا. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T21:53+0000

2024-02-28T21:53+0000

2024-02-28T22:18+0000

أخبار تشاد

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال محمود، لوكالة "سبوتنيك"، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، "ما يحدث ليس انقلابا. الوضع في تشاد أصبح الآن تحت السيطرة".وكانت توجهت مجموعة من العسكريين إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجامينا، في محاولة للسيطرة عليه، حسبما أفادت وكالة "تشاد وان".وذكرت الوكالة أن "مجموعة من العسكريين تتجه نحو القصر الرئاسي وتحاول السيطرة عليه".وأضافت أن الوضع ملتبس حاليًا في العاصمة إنجامينا، فيما وُزعت على قوات خاصة تابعة لوكالة الأمن الوطني (جهاز الاستخبارات التشادي) قوائم بأسماء وزراء ومسؤولين كبار سابقين مطلوب القبض عليهم "أحياء أو موتى".وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في إنجامينا مساء الثلاثاء، وشوهدت دبابات ومدرعات تتحرك في شوارع العاصمة، وأغلقت السلطات وسط المدينة.وذكرت وكالة "تشاد وان" أن قوات الجيش التشادي هاجمت مقر "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المعارض، مضيفة أن سلطات المجلس العسكري الانتقالي قطعت الإنترنت في البلاد.ولاحقا، أكدت الوكالة أن "القتال يدور حاليا بين القوات الموالية لمحمد ديبي [الرئيس الانتقالي للبلاد] والمنشقين الموالين ليحيى ديلو [زعيم الحزب المعارض]"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.وكانت الحكومة التشادية قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، عن مقتل عدد من الأشخاص، بهجوم على مقر جهاز الاستخبارات، مرتبط بمحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في البلاد.وقالت وزارة الاتصالات التشادية، في بيان، "تخطر الحكومة التشادية الرأي العام الوطني والدولي بأن محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا تمت بتحريض من السكرتير المالي للحزب الاشتراكي بلا حدود، مما أدى إلى اعتقاله".وأضافت أن "الوضع أخذ منعطفا دراماتيكيا مع هجوم متعمد من قبل المتواطئين مع هذا الشخص، وعلى رأسهم عناصر من الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس هذه الحركة يحيى ديلو، ضد مقر وكالة الأمن الوطني للدولة [جهاز الاستخبارات]، مما أدى إلى وقوع عدة وفيات".ولفت البيان إلى أن الشرطة تحركت على الفور بشكل فعال لإحباط الهجوم "المثير للقلق".كما أكدت الحكومة أن الوضع الآن "تحت السيطرة الكاملة"، بفضل التدخل السريع والفعال لقوات الدفاع والأمن.وشدد البيان على أن "كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديمقراطية الجارية في البلاد ستتم ملاحقته قضائيا وتقديمه للعدالة وفقا للقوانين المعمول بها. وتظل تشاد عاقدة العزم على التزامها بالديمقراطية والاستقرار الوطني".يشار إلى أنه في 20 أبريل/نيسان 2021، عين الجيش التشادي محمد إدريس ديبي، على رأس مجلس عسكري، بعد مقتل والده رئيس البلاد السابق إدريس ديبي إيتنو، على يد متمردين.ووعد ديبي بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، كما تعهد بعدم الترشح للرئاسة. لكن تم تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، فيما سمح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20240228/مجموعة-عساكر-تتجه-إلى-القصر-الرئاسي-في-العاصمة-التشادية-وتحاول-السيطرة-عليه-1086496404.html

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