https://sputnikarabic.ae/20240225/الإرهابيون-ينفذون-9-هجمات-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-شمالي-سوريا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1086402145.html
9 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية
9 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
صرح الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن مسلحي جماعة جبهة... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T20:43+0000
2024-02-25T20:43+0000
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روسيا
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العالم العربي
جبهة النصرة
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وأوضح كوليت، قائلا: "خلال اليوم الماضي(السبت)، تم تسجيل 9 هجمات على مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، على النحو التالي، 5 هجمات في محافظة إدلب، و3 هجمات في محافظة حلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، في وقت سابق، بمقتل 7 مسلحين أجانب في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شمال غربي سوريا.وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية قتلوا، خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري في خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمالي اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري تمكنت من كشف المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.مركز المصالحة الروسي: رصد 7 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240225/هيئة-بحرية-بريطانية-تتلقى-تقريرا-عن-تحركات-غير-عادية-لزورق-سريع-شرقي-الإمارات-1086401665.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جبهة النصرة
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جبهة النصرة
9 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية
20:43 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 20:44 GMT 25.02.2024)
صرح الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن مسلحي جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عدة) نفذوا 9 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، خلال يوم أمس السبت.
وأوضح كوليت، قائلا: "خلال اليوم الماضي(السبت)، تم تسجيل 9 هجمات على مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، على النحو التالي، 5 هجمات في محافظة إدلب، و3 هجمات في محافظة حلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية".
وأضاف كوليت أنه تم تسجيل أربعة خروقات يوميًا لطائرتين هجوميتين من طراز "A-10 ثاندر بولت" تابعة لـ"التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية، في وقت سابق، بمقتل 7 مسلحين أجانب في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي
الشرقي، شمال غربي سوريا.
وأوضح المراسل أن 7 مسلحين من الجنسية الألبانية قتلوا، خلال هجوم فاشل شنه مسلحو "جماعة الألبان" على نقاط الجيش السوري في خطوط التماس بريف المحافظة الشمالي الشرقي.
وأضاف المراسل أن المجموعة المهاجمة حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية، والتسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور "تلة الملك" شمالي اللاذقية، إلا أن الكمائن المتقدمة للجيش السوري تمكنت من كشف المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.