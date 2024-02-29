https://sputnikarabic.ae/20240229/البرغوثي-اليوم-الأول-لاجتماع-الفصائل-الفلسطينية-بموسكو-كان-إيجابيا-1086536287.html

البرغوثي: اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية بموسكو كان "إيجابيا"

البرغوثي: اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية بموسكو كان "إيجابيا"

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الخميس، أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا". 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T19:28+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال البرغوثي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أمام الأطراف فرصة جيدة للاتفاق على العديد من القضايا".وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الاجتماع الأكثر إيجابية في السنوات الأخيرة، حيث يمكننا الاتفاق على الكثير".وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، اليوم الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.وهذا هو اللقاء الفلسطيني الرابع الذي تستضيفه موسكو.وبحسب أعضاء في الفصائل المشاركة، يُكرّس اللقاء لبحث آليات تشكيل حكومة تكنوقراط، وانضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين إلى منظمة التحرير الفلسطينية.وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قد اعلن في وقت سابق، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، يترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، فيما يترأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، وفد حركة فتح، كما تشارك فصائل فلسطينية أخرى في الاجتماع.

https://sputnikarabic.ae/20240224/حركة-فتح-لم-ولن-يتم-تشكيل-حكومة-بعيدا-عن-منظمة-التحرير-الفلسطينية-1086361450.html

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