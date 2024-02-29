عربي
https://sputnikarabic.ae/20240229/البرغوثي-اليوم-الأول-لاجتماع-الفصائل-الفلسطينية-بموسكو-كان-إيجابيا-1086536287.html
البرغوثي: اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية بموسكو كان "إيجابيا"
البرغوثي: اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية بموسكو كان "إيجابيا"
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الخميس، أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا". 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T19:28+0000
2024-02-29T19:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/52/1044045234_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_e52731e777a54ed615fba87be887875e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال البرغوثي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أمام الأطراف فرصة جيدة للاتفاق على العديد من القضايا".وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الاجتماع الأكثر إيجابية في السنوات الأخيرة، حيث يمكننا الاتفاق على الكثير".وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، اليوم الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.وهذا هو اللقاء الفلسطيني الرابع الذي تستضيفه موسكو.وبحسب أعضاء في الفصائل المشاركة، يُكرّس اللقاء لبحث آليات تشكيل حكومة تكنوقراط، وانضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين إلى منظمة التحرير الفلسطينية.وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قد اعلن في وقت سابق، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، يترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، فيما يترأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، وفد حركة فتح، كما تشارك فصائل فلسطينية أخرى في الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20240224/حركة-فتح-لم-ولن-يتم-تشكيل-حكومة-بعيدا-عن-منظمة-التحرير-الفلسطينية-1086361450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/52/1044045234_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cf090805975b12c4ef89c197baf6c03b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار

البرغوثي: اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية بموسكو كان "إيجابيا"

19:28 GMT 29.02.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الخميس، أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا".
موسكو - سبوتنيك. وقال البرغوثي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أمام الأطراف فرصة جيدة للاتفاق على العديد من القضايا".
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الاجتماع الأكثر إيجابية في السنوات الأخيرة، حيث يمكننا الاتفاق على الكثير".
وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، اليوم الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.
وهذا هو اللقاء الفلسطيني الرابع الذي تستضيفه موسكو.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
حركة "فتح": لم ولن يتم تشكيل حكومة بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية
24 فبراير, 09:31 GMT
وبحسب أعضاء في الفصائل المشاركة، يُكرّس اللقاء لبحث آليات تشكيل حكومة تكنوقراط، وانضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، قد اعلن في وقت سابق، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، يترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، فيما يترأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، وفد حركة فتح، كما تشارك فصائل فلسطينية أخرى في الاجتماع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. روسيا تستنكر العقاب الجماعي للفلسطينيين.. صور وفيديو14:31 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала