https://sputnikarabic.ae/20240224/حركة-فتح-لم-ولن-يتم-تشكيل-حكومة-بعيدا-عن-منظمة-التحرير-الفلسطينية-1086361450.html
حركة "فتح": لم ولن يتم تشكيل حكومة بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية
حركة "فتح": لم ولن يتم تشكيل حكومة بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، إنه "لا يمكن أن يتم تشكيل أي حكومة بعيدا عن مظلة منظمة التحرير، كونها المرجعية الشرعية للفلسطينيين". 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T09:31+0000
2024-02-24T09:31+0000
2024-02-24T09:31+0000
طوفان الأقصى
قطاع غزة
غزة
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_bfc872458cea52e584f940da76d69cde.jpg
وأضاف المتحدث باسم "فتح" في تصريحات لقناة "العربية": "نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة".وأوضح أن الأولوية الآن لإعادة الاعتبار للمسار السياسي وإعمار غزة.وكان أسامة حمدان القيادي بـ"حماس" قد أعلن أمس الجمعة، أن الحركة توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني وإطلاق عملية إعمار غزة والإعداد لانتخابات فلسطينية.ودعا القيادي في حماس برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لعدم الالتزام بالإجراءات الإسرائيلية والعودة للعمل فورا في شمال غزة.كما انتقد حمدان خطة نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يقدم أفكارا يدرك تماما أنها لن تنجح.يشار إلى أن نتنياهو كان، قد عرض أمس الجمعة، على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.وتتضمن الوثيقة ذاتها مجموعة من البنود الأساسية، من بينها إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية، وإبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، مع إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.كما تقوم وثيقة نتنياهو على تسليم قيادة غزة لكيانات غير سياسية وغير معروفة على أن تكون مقبولة إسرائيليا، مع إتاحة حرية العمل للجيش الإسرائيلي في غزة في أي وقت، ومراقبة الحدود المصرية من الجيش الإسرائيلي، بحسب الوثيقة.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الخارجية-الفلسطينية-خطة-نتنياهو-لما-بعد-الحرب-هي-اعتراف-رسمي-بإعادة-احتلال-غزة-1086340529.html
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_85:0:1288:902_1920x0_80_0_0_575f6259711199aa49b591cad01a7c55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطاع غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
حركة "فتح": لم ولن يتم تشكيل حكومة بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية
قال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، إنه "لا يمكن أن يتم تشكيل أي حكومة بعيدا عن مظلة منظمة التحرير، كونها المرجعية الشرعية للفلسطينيين".
وأضاف
المتحدث باسم "فتح" في تصريحات لقناة "العربية": "نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة".
وأوضح أن الأولوية الآن لإعادة الاعتبار للمسار السياسي وإعمار غزة.
وكان أسامة حمدان القيادي بـ"حماس" قد أعلن أمس الجمعة، أن الحركة توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني وإطلاق عملية إعمار غزة والإعداد لانتخابات فلسطينية.
ودعا القيادي في حماس برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لعدم الالتزام بالإجراءات الإسرائيلية والعودة للعمل فورا في شمال غزة.
كما انتقد حمدان خطة نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو يقدم أفكارا يدرك تماما أنها لن تنجح.
يشار إلى أن نتنياهو
كان، قد عرض أمس الجمعة، على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الوثيقة تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين".
وتتضمن الوثيقة ذاتها مجموعة من البنود الأساسية، من بينها إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية، وإبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، مع إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
كما تقوم وثيقة نتنياهو على تسليم قيادة غزة
لكيانات غير سياسية وغير معروفة على أن تكون مقبولة إسرائيليا، مع إتاحة حرية العمل للجيش الإسرائيلي في غزة في أي وقت، ومراقبة الحدود المصرية من الجيش الإسرائيلي، بحسب الوثيقة.