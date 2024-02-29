https://sputnikarabic.ae/20240229/البنتاغون-يشعر-بالقلق-من-التقدم-اليومي-للقوات-الروسية--1086532265.html
البنتاغون قلق من التقدم اليومي للقوات الروسية
البنتاغون قلق من التقدم اليومي للقوات الروسية
سبوتنيك عربي
وصف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية" وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T17:22+0000
2024-02-29T17:22+0000
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وقال أوستن خلال جلسة استماع في الكونغرس: "في كل يوم نرى أن الروس يواصلون الضغط ويحققون مكاسب إقليمية تدريجية، وهذا أمر مثير للقلق للغاية".وتابع: "دون دعمنا، سيكون الأوكرانيون أقل شأنا في المدفعية وسيكونون في خطر بسبب الافتقار إلى الدفاع الجوي المناسب".وتسعى الإدارة الأمريكية للحصول على موافقة مبكرة من مجلس النواب على طلب ميزانية بقيمة 60 مليار دولار لاستئناف المساعدات إلى أوكرانيا، التي تم تعليقها في ديسمبر/كانون الأول، بسبب نقص الأموال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240229/الجيش-الروسي-يحيد-أفراد-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-أفدييفكا-فيديو-1086531209.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
البنتاغون قلق من التقدم اليومي للقوات الروسية
17:22 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 17:37 GMT 29.02.2024)
وصف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية" وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.
وقال أوستن خلال جلسة استماع في الكونغرس: "في كل يوم نرى أن الروس يواصلون الضغط ويحققون مكاسب إقليمية تدريجية، وهذا أمر مثير للقلق للغاية".
وتابع: "دون دعمنا، سيكون الأوكرانيون أقل شأنا في المدفعية وسيكونون في خطر بسبب الافتقار إلى الدفاع الجوي المناسب".
وتسعى الإدارة الأمريكية للحصول على موافقة مبكرة من مجلس النواب على طلب ميزانية بقيمة 60 مليار دولار لاستئناف المساعدات إلى أوكرانيا، التي تم تعليقها في ديسمبر/كانون الأول، بسبب نقص الأموال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.