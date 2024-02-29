https://sputnikarabic.ae/20240229/الخارجية-الروسية-ممثلو-الدول-الغربية-يعتبرون-اتفاقياتهم-الأمنية-مع-أوكرانيا-فارغة-وغير-ضرورية-1086504727.html
الخارجية الروسية: ممثلو الدول الغربية يعتبرون اتفاقياتهم الأمنية مع أوكرانيا فارغة وغير ضرورية
الخارجية الروسية: ممثلو الدول الغربية يعتبرون اتفاقياتهم الأمنية مع أوكرانيا فارغة وغير ضرورية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الاتفاقيات الأمنية بين أوكرانيا والدول الغربية لا تغير شيئًا من طبيعة المساعدات... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T03:38+0000
2024-02-29T03:38+0000
2024-02-29T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "اتفاقيات التعاون الأمني، التي وقعتها كييف، مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والدنمارك، أُطلق عليها بالفعل اسم الضمانات الأمنية في أوكرانيا، على الرغم من عدم وجود حديث عن ضمانات"، مشيرةً إلى أنها "لا تغير أي شيء حقًا".وتابعت، بالقول: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الألمانية، والروسية الفرنسية، أود أن أؤكد أنه لسوء الحظ فإنه في هذه المرحلة لا يمكن أن تتأثر لأنها بالفعل تشهد أدنى مستوى لها".وأضافت زاخاروفا، قائلة: "هذا ليس اختيارنا، فلمدة عامين كنا نراقب كيف لعبت دول الناتو من بينها ألمانيا وفرنسا، دورًا نشطًا بشكل خاص (في الدعم العسكري لأوكرانيا) وأوكرانيا مستمرة في الحصول على الأنظمة القتالية الحديثة. هذه الدول تسهم في التدريب والمعلومات الاستخبارية، وتسهم في تصعيد الأعمال العدائية".وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وأكدت روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-غربي-يكشف-عن-وجود-عسكريين-غربيين-في-أوكرانيا-1086479302.html
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية: ممثلو الدول الغربية يعتبرون اتفاقياتهم الأمنية مع أوكرانيا فارغة وغير ضرورية
03:38 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 05:28 GMT 29.02.2024)
حصري
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الاتفاقيات الأمنية بين أوكرانيا والدول الغربية لا تغير شيئًا من طبيعة المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، مشيرةً إلى أن ممثلي الدول الغربية يعتبرون تلك الاتفاقات غير ضرورية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "اتفاقيات التعاون الأمني، التي وقعتها كييف، مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والدنمارك، أُطلق عليها بالفعل اسم الضمانات الأمنية في أوكرانيا، على الرغم من عدم وجود حديث عن ضمانات"، مشيرةً إلى أنها "لا تغير أي شيء حقًا"
.
وأضافت: "ممثلو الدول الغربية أنفسهم، الذين يوقعون مثل هذه الوثائق مع كييف، يتحدثون عنها على أنها فارغة وغير ضرورية، فوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاغاني، أكد أن اتفاق الضمانات الأمنية بين إيطاليا وأوكرانيا، هو سياسي ورمزي ولن يكون له قوة قانونية".
وتابعت، بالقول: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الألمانية، والروسية الفرنسية، أود أن أؤكد أنه لسوء الحظ فإنه في هذه المرحلة لا يمكن أن تتأثر لأنها بالفعل تشهد أدنى مستوى لها".
وأضافت زاخاروفا، قائلة: "هذا ليس اختيارنا، فلمدة عامين كنا نراقب كيف لعبت دول الناتو من بينها ألمانيا وفرنسا، دورًا نشطًا بشكل خاص (في الدعم العسكري لأوكرانيا) وأوكرانيا مستمرة في الحصول على الأنظمة القتالية الحديثة. هذه الدول تسهم في التدريب والمعلومات الاستخبارية، وتسهم في تصعيد الأعمال العدائية".
واختتمت زاخاروفا، بالقول: "اليوم، الغربيون ليسوا في عجلة من أمرهم مرة أخرى لقبول ضمانات والتورط في التزامات مرهقة، لكنهم يسعون وراء هدف واحد فقط وهو تحويل أوكرانيا إلى مستعمرة عاجزة واستخدامها كأداة ضد روسيا".
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وأكدت روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.
كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.