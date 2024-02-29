https://sputnikarabic.ae/20240229/الخارجية-الروسية-ممثلو-الدول-الغربية-يعتبرون-اتفاقياتهم-الأمنية-مع-أوكرانيا-فارغة-وغير-ضرورية-1086504727.html

الخارجية الروسية: ممثلو الدول الغربية يعتبرون اتفاقياتهم الأمنية مع أوكرانيا فارغة وغير ضرورية

الخارجية الروسية: ممثلو الدول الغربية يعتبرون اتفاقياتهم الأمنية مع أوكرانيا فارغة وغير ضرورية

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الاتفاقيات الأمنية بين أوكرانيا والدول الغربية لا تغير شيئًا من طبيعة المساعدات... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T03:38+0000

2024-02-29T03:38+0000

2024-02-29T05:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الخارجية الروسية

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

ماريا زاخاروفا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "اتفاقيات التعاون الأمني، التي وقعتها كييف، مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والدنمارك، أُطلق عليها بالفعل اسم الضمانات الأمنية في أوكرانيا، على الرغم من عدم وجود حديث عن ضمانات"، مشيرةً إلى أنها "لا تغير أي شيء حقًا".وتابعت، بالقول: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الألمانية، والروسية الفرنسية، أود أن أؤكد أنه لسوء الحظ فإنه في هذه المرحلة لا يمكن أن تتأثر لأنها بالفعل تشهد أدنى مستوى لها".وأضافت زاخاروفا، قائلة: "هذا ليس اختيارنا، فلمدة عامين كنا نراقب كيف لعبت دول الناتو من بينها ألمانيا وفرنسا، دورًا نشطًا بشكل خاص (في الدعم العسكري لأوكرانيا) وأوكرانيا مستمرة في الحصول على الأنظمة القتالية الحديثة. هذه الدول تسهم في التدريب والمعلومات الاستخبارية، وتسهم في تصعيد الأعمال العدائية".وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 فبراير/شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وأكدت روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.

https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-غربي-يكشف-عن-وجود-عسكريين-غربيين-في-أوكرانيا-1086479302.html

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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا