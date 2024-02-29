https://sputnikarabic.ae/20240229/بوتين-حوار-روسيا-مع-الدول-العربية-والأفريقية-يتطور-بشكل-إيجابي--1086513285.html
بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابي
بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية ودول آسيا، يتطور بشكل إيجابي. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T09:46+0000
2024-02-29T09:46+0000
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وقال بوتين في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية: "روسيا لديها علاقات قوية وتاريخية مع الدول العربية، وهناك حضارة متميزة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهذه الحضارة تتطور بشكل متميز".وتابع، بالقول: "نرى آفاقا كبيرة في بناء شراكة أوراسية كبيرة في الجمع بين عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة جمهورية الصين الشعبية "حزام واحد، طريق واحد".وأشار إلى أن "الحوار بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يتطور بشكل إيجابي. لقد أصبحت القمم الروسية الأفريقية، إنجازا حقيقيا".وأضاف الرئيس الروسي أنه من المهم إيجاد أرضية مشتركة جديدة في هذه الشراكة.
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روسيا, العالم العربي
بوتين: حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية يتطور بشكل إيجابي
09:46 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 10:17 GMT 29.02.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حوار روسيا مع الدول العربية والأفريقية ودول آسيا، يتطور بشكل إيجابي.
وقال بوتين في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية: "روسيا لديها علاقات قوية وتاريخية مع الدول العربية، وهناك حضارة متميزة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهذه الحضارة تتطور بشكل متميز".
وأضاف: "لدينا نقاط مشتركة مع شركائنا في الدول العربية لتعزيز شراكاتنا وتعاوننا، والأمر ذاته يتعلق بتطوير التعاون مع دول أمريكا اللاتينية وهناك برامج لترويج اللغة الروسية في العالم وثقافتنا متعددة القوميات في رابطة الدول المستقلة".
وتابع، بالقول: "نرى آفاقا كبيرة في بناء شراكة أوراسية كبيرة في الجمع بين عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة جمهورية الصين الشعبية "حزام واحد، طريق واحد".
وأشار إلى أن "الحوار بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يتطور بشكل إيجابي. لقد أصبحت القمم الروسية الأفريقية، إنجازا حقيقيا".
وأردف بوتين، بالقول: "تؤكد القارة الأفريقية بشكل متزايد على مصالحها وحقها في السيادة الحقيقية، ونحن نؤيد بكل إخلاص كل هذه التطلعات، وتتمتع روسيا بعلاقات جيدة طويلة الأمد مع الدول العربية".
وأضاف الرئيس الروسي أنه من المهم إيجاد أرضية مشتركة جديدة في هذه الشراكة.