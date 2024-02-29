https://sputnikarabic.ae/20240229/جدل-في-ألمانيا-بسبب-إخفاء-وزير-الدفاع-تفاصيل-حادث-خطير-في-البحر-الأحمر-1086526232.html

جدل في ألمانيا بسبب إخفاء وزير الدفاع تفاصيل حادث "خطير" في البحر الأحمر

جدل في ألمانيا بسبب إخفاء وزير الدفاع تفاصيل حادث "خطير" في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

انتقد أعضاء البوندستاغ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، لأن الوزارة تتكتم على حادث وقع في البحر الأحمر، حيث أطلقت فرقاطة ألمانية النار عن طريق الخطأ على... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T14:45+0000

2024-02-29T14:45+0000

2024-02-29T14:45+0000

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وكتبت صحيفة "بيلد": "يعتقد خبراء الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أنه لم يتم إبلاغهم بشكل صحيح. لقد أبلغوا عن تستر على المعلومات".وصرح النائب وخبير الدفاع إنغو جودهينز: "يتم الإعلان عن الأخبار الجيدة على الفور، ولكن عندما تقع حوادث، يتم التكتم على كل شيء. هذه السياسة الإعلامية لإدارة بوريس بيستوريوس هي موقف مشين تجاه البرلمان".وأشار إلى أن الوضع الذي يعيشه البرلمانيون، الذين وافقوا في البداية على المهمة بأكملها، أن يعرفوا مثل هذه المواقف من الصحف أمر غير مقبول.وفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الألمانية أن الفرقاطة الألمانية "هيسن"، الموجودة كجزء من مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر، هاجمت عن طريق الخطأ طائرة دون طيار تابعة للحلفاء، لكنها أخطأت الهدف.أعلن الجيش الألماني، يوم الأربعاء، "إسقاط مسيرتين اقتربتا من الفرقاطة "هيسن" في البحر الأحمر، من دون تسجيل إصابات أو أضرار".وأفاد حساب الجيش الألماني، على منصة "إكس" أنه تم إسقاط مسيرتين اقتربتا من الفرقاطة "هيسن" في البحر الأحمر، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، مشيرًا إلى أن ذلك للمرة الأولى منذ انضمامها إلى العملية البحرية "أسبيدس" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

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