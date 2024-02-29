https://sputnikarabic.ae/20240229/حكومة-نيوزيلندا-تصنف-حركة-حماس-كيانا-إرهابيا-1086504469.html

حكومة نيوزيلندا تصنف حركة حماس "كيانا إرهابيا"

حكومة نيوزيلندا تصنف حركة حماس "كيانا إرهابيا"

سبوتنيك عربي

أعلن كل من رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، ووزير خارجيته وينستون بيترز، اليوم الخميس، أن بلادهما قررت تصنيف حركة حماس الفلسطينية "كيانا إرهابيا". 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T03:08+0000

2024-02-29T03:08+0000

2024-02-29T04:51+0000

نيوزيلندا

حركة حماس

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086504312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a74682fbed22a69024ded2cdd16f5777.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزلنديين، نشره الموقع الرسمي لحكومة نيوزيلندا: "نيوزيلندا صنفت حركة حماس بأكملها على أنها كيان إرهابي".من جانبه، قال بيترز: "ما حدث، في 7 أكتوبر(الماضي)، يؤكد أنه لم يعد بإمكاننا التمييز بين الأجنحة العسكرية والسياسية في حماس. تتحمل المنظمة ككل مسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية المروعة".وبحسب البيان، فإن التصنيف "يجمد بموجب قانون نيوزيلندا، أي أصول للكيان الإرهابي في البلاد، كما أنه يُجرم جنائيًا القيام بأي معاملات مالية معه أو توفير الدعم المادي له".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة الدولتين، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.وسبق للوزير لافروف، الإعلان بأن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني- فلسطيني، في المستقبل المنظور، بمشاركة الفصائل الرئيسية كافة لتجاوز الانقسام الداخلي.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، قتل خلالها قرابة الـ30 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، كما جرح أكثر من 70 آلف آخرين، ونزح وشُرد أكثر من مليوني شخص في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240229/ماكرون-وولي-العهد-السعودي-يبحثان-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-وخفض-التصعيد-بالبحر-الأحمر-1086503726.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نيوزيلندا, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم