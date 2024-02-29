https://sputnikarabic.ae/20240229/ماكرون-وولي-العهد-السعودي-يبحثان-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-وخفض-التصعيد-بالبحر-الأحمر-1086503726.html
ماكرون وولي العهد السعودي يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد بالبحر الأحمر
ماكرون وولي العهد السعودي يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد بالبحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسية الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث هاتفيًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاجة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T01:21+0000
2024-02-29T01:21+0000
2024-02-29T01:21+0000
إيمانويل ماكرون
ولي العهد السعودي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة الفرنسية أن ماكرون وولي العهد السعودي بحثا هاتفيًا "الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي من شأنه أن يضمن حماية جميع المدنيين، ودخول المساعدات الطارئة على نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك ثلاثة من مواطنينا. وأعرب رئيس الجمهورية مرة أخرى عن معارضة فرنسا الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية".وأضاف البيان أنهما ناقشا "الوضع الإقليمي حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف التصعيد في لبنان والبحر الأحمر. كما ذكّر بالرسائل التي ترسلها فرنسا إلى كافة الأطراف الإقليمية، وخاصة إلى إيران في هذا الصدد".وأشار بيان الرئاسة إلى أن "فرنسا مستعدة للعمل إلى جانب المملكة العربية السعودية ومجموعة الاتصال التي استقبلها الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لوقف توسع الصراع في المنطقة والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".وبوقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.وسبق للوزير لافروف، أن أعلن أن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني-فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة كافة الفصائل الرئيسية لتجاوز الانقسام الداخلي.كانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240228/200-طن-مساعدات-طبية-إماراتية-تصل-إلى-سوريا-بحرا-وجوا-1086501296.html
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إيمانويل ماكرون, ولي العهد السعودي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إيمانويل ماكرون, ولي العهد السعودي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
ماكرون وولي العهد السعودي يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد بالبحر الأحمر
أعلنت الرئاسية الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث هاتفيًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاجة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، علاوة على خفض التصعيد في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة الفرنسية أن ماكرون وولي العهد السعودي بحثا هاتفيًا "الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي من شأنه أن يضمن حماية جميع المدنيين، ودخول المساعدات الطارئة على نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك ثلاثة من مواطنينا. وأعرب رئيس الجمهورية مرة أخرى عن معارضة فرنسا الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية".
وأوضح البيان: "وعلى الصعيد السياسي، أكد رئيس الجمهورية أن حل الدولتين، الذي يستلزم إقامة دولة فلسطينية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن، هو الوحيد القادر على تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشعب الإسرائيلي وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين. وأن الأمر يتعلق بإعطاء دفعة حاسمة لا رجعة فيها لهذا الحل الذي كانت فرنسا على استعداد للمساهمة فيه".
وأضاف البيان أنهما ناقشا "الوضع الإقليمي حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف التصعيد في لبنان والبحر الأحمر. كما ذكّر بالرسائل التي ترسلها فرنسا إلى كافة الأطراف الإقليمية، وخاصة إلى إيران في هذا الصدد".
وأشار بيان الرئاسة إلى أن "فرنسا مستعدة للعمل إلى جانب المملكة العربية السعودية ومجموعة الاتصال التي استقبلها الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لوقف توسع الصراع في المنطقة والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".
وبوقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
وسبق للوزير لافروف، أن أعلن أن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني-فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة كافة الفصائل الرئيسية لتجاوز الانقسام الداخلي.
كانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.