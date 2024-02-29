https://sputnikarabic.ae/20240229/شولتس-متهم-بتقديم-معلومات-استخباراتية-عن-الوحدات-البريطانية-في-أوكرانيا-1086536475.html
شولتس متهم بتقديم معلومات استخباراتية عن الوحدات البريطانية في أوكرانيا
شولتس متهم بتقديم معلومات استخباراتية عن الوحدات البريطانية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، كشف عن معلومات استخباراتية حول الوحدات البريطانية في أوكرانيا. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T19:39+0000
2024-02-29T19:39+0000
2024-02-29T19:39+0000
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وجاء في المقال المنشور: "السيد شولتس قال إن الجيش البريطاني كان يساعد القوات الأوكرانية في إطلاق صواريخ ستورم شادو البعيدة المدى".ووصف الرئيس السابق للجنة الدفاع في البرلمان البريطاني، توبياس إلوود، كلماته بأنها "سوء استخدام صارخ للاستخبارات".وفقًا للسياسي البريطاني، أراد شولتس تبرير إحجامه عن تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى.وبحسب صحيفة "تلغراف"، فإن شولتس بتصريحه هذا عرّض الموظفين البريطانيين العاملين في أوكرانيا للخطر.وفي وقت سابق، قال شولتس، معلقا على إمكانية إرسال صواريخ "توروس" إلى منطقة أوكرانيا، إن ذلك سيتطلب مشاركة قوات الجيش الألماني في الصراع الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240229/جدل-في-ألمانيا-بسبب-إخفاء-وزير-الدفاع-تفاصيل-حادث-خطير-في-البحر-الأحمر-1086526232.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
شولتس متهم بتقديم معلومات استخباراتية عن الوحدات البريطانية في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، كشف عن معلومات استخباراتية حول الوحدات البريطانية في أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور: "السيد شولتس قال إن الجيش البريطاني كان يساعد القوات الأوكرانية في إطلاق صواريخ ستورم شادو البعيدة المدى".
ووصف الرئيس السابق للجنة الدفاع في البرلمان البريطاني، توبياس إلوود، كلماته بأنها "سوء استخدام صارخ للاستخبارات".
وفقًا للسياسي البريطاني، أراد شولتس تبرير إحجامه عن تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى.
وبحسب صحيفة "تلغراف"، فإن شولتس بتصريحه هذا عرّض الموظفين البريطانيين العاملين في أوكرانيا للخطر.
وفي وقت سابق، قال شولتس، معلقا على إمكانية إرسال صواريخ "توروس" إلى منطقة أوكرانيا، إن ذلك سيتطلب مشاركة قوات الجيش الألماني في الصراع الأوكراني.