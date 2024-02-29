https://sputnikarabic.ae/20240229/عبد-اللهيان-الديمقراطية-وحقوق-الإنسان-في-إيران-أقوى-مما-هي-عليه-في-بريطانيا-1086536753.html

عبد اللهيان: الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران أقوى مما هي عليه في بريطانيا

عبد اللهيان: الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران أقوى مما هي عليه في بريطانيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أنه "إذا تم إجراء استفتاء في إيران وفي نفس الوقت في بريطانيا حول دعم الشعب لنظامهم، فلا شك أن... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T19:49+0000

2024-02-29T19:49+0000

2024-02-29T19:49+0000

إيران

أخبار إيران

بريطانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a96dac1389792dcd02145427cff0e8e.jpg

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع القناة الرابعة الإخبارية البريطانية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وردا على الادعاء بأن 75% من الناخبين الإيرانيين لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة في إيران، وفقدانهم الثقة في الحكومة الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني: "أولا، كيف توصلتم إلى 75% لمثل هذا الادعاء؟ ثانيا، منذ انتصار الثورة وحتى اليوم، نجري كل عام انتخابات حرة واحدة على الأقل بمشاركة جميع الناس في إيران".وأردف: "أما النقطة الثالثة فهي أننا في إيران نشجع الناس على المشاركة، ومع ذلك، فإننا لا نفرض سياسات عقابية على أولئك الذين لا يدلون بأصواتهم في الانتخابات، بينما في العديد من الدول الغربية، إذا لم يشارك شخص ما في الانتخابات، فإنه يواجه حرمانا اجتماعيا مؤقتا أو حتى سداد غرامات".وأضاف: "لا، إن إحصائياتكم عكس ذلك تماما، نحن لدينا نسبة إقبال عالية، وفي منطقتنا، تعتبر إيران واحدة من أقوى الديمقراطيات، لكن أعمال الشغب التي ذكرتها، تناولتها في خطابي أمس (في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة). قلت: سيداتي وسادتي، هل تتذكرون؟ قبل أشهر بعد الوفاة المأساوية لفتاة إيرانية عزيزة، التي أحدثت ضجة في مجلس حقوق الإنسان؟ تم تشكيل على إثرها لجنة لتقصي الحقائق".وتابع متسائلا: "وبعد 5 أشهر من الإبادة الجماعية والمجازر بحق النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، بالقنابل القادمة من الدول الغربية؛ القنابل التي تقدمها أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى لإسرائيل، يقتل الكثير من النساء والأطفال، لماذا لا يفكر أحد في مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟".من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته الإعلامية أن طهران "ترحب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".وأكد أن إيران تعارض قتل النساء والأطفال والمدنيين في أي جزء من العالم.

https://sputnikarabic.ae/20230117/الخارجية-الإيرانية-مهاجمة-بريطانيا-لأمننا-القومي-قوبل-برد-استخباراتي-وقضائي-حاسم-1072369232.html

إيران

أخبار إيران

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن