https://sputnikarabic.ae/20240229/عضو-بمجلس-القيادة-اليمني-تفاهمات-السلام-تجمدت-بسبب-الوضع-في-البحر-الأحمر-1086538724.html

عضو بمجلس القيادة اليمني: تفاهمات السلام تجمدت بسبب الوضع في البحر الأحمر

عضو بمجلس القيادة اليمني: تفاهمات السلام تجمدت بسبب الوضع في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أكد عضو مجلس القيادة اليمني طارق صالح، اليوم الخميس، أن التطورات في البحر الأحمر إثر هجمات جماعة "أنصار الله"، جمدت ما تم إحرازه من تفاهمات على صعيد السلام في... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T22:17+0000

2024-02-29T22:17+0000

2024-02-29T22:17+0000

أنصار الله

الجيش اليمني

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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القاهرة - سبوتنيك. وقال طارق صالح، في حوار مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "تفاهمات السلام التي أُحرزت في الفترة الأخيرة تجمّدت، نتيجة تطورات الأوضاع في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن".وأوضح أن "المفاوضات التي أجرتها المملكة العربية السعودية مع الحوثيين نتج عنها تفاهمات لخارطة طريق من ثلاث مراحل عُرضت على مجلس القيادة، وتم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المجلس في هذا الصدد".ورأى أن "اتفاق ستوكهولم جعل الحوثيين يحوّلون باب المندب إلى ميدان حرب، بما يقومون به من قصف بالصواريخ والطيران المُسير لأجندة إيرانية"، على حد قوله.وأكد أن "اليمن ليست طرفاً في تحالف (حارس الإزدهار)"، مضيفاً: "نتواجد على جزرنا ومياهنا الإقليمية ونؤمّنها وقادرون على حمايتها".واتهم المسؤول اليمني، إيران بالوقوف وراء هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، بقوله: "ما يحدث في البحر الأحمر مخطط إيراني ليس له صلة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وأن كمية الصواريخ المستخدمة في الهجوم على السفن التجارية تثبت أن الإعداد لهذا السيناريو تم من قِبل الحرس الثوري، وقد تم التحضير مسبقاً لتنفيذ هذا المخطط".وأشار إلى "التزام اليمنيين- بالفطرة- بالانتماء للقضية الفلسطينية، متهماً "أنصار الله" بـ "استخدامها شماعة لتنفيذ أجندة إيران، التي تريد اختطاف القضية الفلسطينية من العرب"، على حد قوله.ووجه نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، اتهامات لإيران بـ "السعي للسيطرة على باب المندب"، مضيفاً أن "من يدير غرف عمليات الحوثيين هو الحرس الثوري الإيراني".وتوقع طارق صالح، أن "لا تنتهي أزمة البحر الأحمر بانتهاء الحرب في غزة"، معتبراً أنه "مُخطط لها [الأزمة] بشكل مستقل ومسبق من قبل إيران".وحذر من "الخطر الكبير الذي تشكله سفينة (روبي مار) [جانحة قبالة سواحل اليمن إثر تعرضها لقصف من أنصار الله وعليها كميات من الأسمدة]، التي باتت على وشك الغرق وتلويث البيئة البحرية".وقال إن "الحل الأمثل لما يجري في البحر الأحمر يتمثل في دعم الحكومة لتفرض سيطرتها على التراب اليمني كاملاً، خاصة وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك خطر الحوثيين بشكل واضح بعد أن مُست مصالحه مباشرة".وبوقت سابق من اليوم، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أمريكا وبريطانيا بـ "مفاجآت لا يتوقعونها نهائياً"، قال إنها "ستكون مفاجئة جداً وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.. وفاعلة ومؤثرة"، كاشفاً أن قواته استهدفت 54 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مؤكداً استمرار هجمات جماعته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240229/الحوثي-يكشف-عمليات-استهداف-السفن-في-البحر-الأحمر--1086526478.html

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أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى