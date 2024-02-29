https://sputnikarabic.ae/20240229/قيادي-جنوبي-يكشف-لـسبوتنيك-موقف-المجلس-الانتقالي-من-دعوة-أنصار-الله-للحوار-بين-القوى-اليمنية-1086538933.html

قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" موقف المجلس الانتقالي من دعوة "أنصار الله" للحوار بين القوى اليمنية

قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" موقف المجلس الانتقالي من دعوة "أنصار الله" للحوار بين القوى اليمنية

سبوتنيك عربي

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، أن دعوة الحوار التي تحدث عنها أحد قيادات "أنصار الله"، لا تعني الجنوب وقضيته لا من بعيد ولا من... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T22:52+0000

2024-02-29T22:52+0000

2024-02-29T22:53+0000

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وقال صالح في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن تلك الدعوة في اعتقادنا موجهة للقوى اليمنية المتصارعة على السلطة في صنعاء، ولا تعني الجنوب وقضيته لا من بعيد ولا من قريب، بل أنه حتى في الحالة اليمنية تبدو دعوة جماعة الحوثي مجرد استهلاك إعلامي واستعراض للقوة.ويكمل: بالنسبة للجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي، فالموقف واضح وأي حوار مع أي قوى يمنية لن يكون إلا في بلد محايد وعلى قاعدة فك الارتباط، وليس للبحث عن تقاسم للسلطة أو النفوذ.وأشار صالح، إلى أن الوضع في الجنوب اليوم وفي ظل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي مختلف عن تلك المراحل التي كانت القوى اليمنية تستطيع فيها تزوير الإرادة الجنوبية، كما حصل في مؤتمر الحوار اليمني في 2013 م، ومن الوهم أن تعتقد أي قوة يمنية أنه مازال بمقدورها جر الجنوب إلى حوار هزلي يعيد تكريس وضع الاحتلال وتشريعه.وأوضح صالح، أن الجنوب مع الحوار ويدعم فكرة حل الصراع القائم مع الأشقاء في اليمن سلميا، لكننا لن نقبل الاستخفاف والتذاكي في التعاطي مع هذه الفكرة وجعلها وسيلة للتحايل على مطالب شعبنا.كان عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" علي القحوم، قد أكد في تغريدة له على موقع" X " أن باب صنعاء مفتوح للحوار الداخلي مع كل المكونات اليمنية والفرقاء اليمنيين بعيدا عن الوصاية والهيمنة الخارجية والاستعمارية.وقال القحوم، إن صنعاء في حوارات مستمرة مع كل الأحزاب والمكونات السياسية الوطنية ومع كل المكونات الجنوبية والانتقالي والإصلاح وأبناء حضرموت والمهرة ومع الجميع.ودعا القحوم الجميع للتقدم في الحوارات الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية المطلقة والحفاظ على الوحدة اليمنية والثوابت والمكتسبات الوطنية ورفض مشاريع الاستعمار والتدخلات الخارجية مهما كانت.

https://sputnikarabic.ae/20240229/عضو-بمجلس-القيادة-اليمني-تفاهمات-السلام-تجمدت-بسبب-الوضع-في-البحر-الأحمر-1086538724.html

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الانتقالي الجنوبي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي