https://sputnikarabic.ae/20240227/غالانت-إيران-تحاول-تحويل-رمضان-إلى-المرحلة-الثانية-من-طوفان-الأقصى-1086462267.html

غالانت: إيران تحاول تحويل "رمضان" إلى المرحلة الثانية من "طوفان الأقصى"

غالانت: إيران تحاول تحويل "رمضان" إلى المرحلة الثانية من "طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

قال يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "إيران تحاول تحويل شهر رمضان إلى المرحلة الثانية من عملية طوفان الأقصى". 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T17:41+0000

2024-02-27T17:41+0000

2024-02-27T17:41+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غالانت خلال تقييمه للوضع العسكري في القيادة المركزية الإسرائيلية، أن إيران تحاول تحويل شهر رمضان إلى المرحلة التالية لـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.وذكرت القناة أن غالانت قد أوضح أن الجيش الإسرائيلي يرصد محاولات إيرانية وكذلك لكل من "حزب الله" اللبناني وحركة حماس بتحويل شهر رمضان إلى المرحلة الثانية لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران تحاول إشعال المنطقة وعلى بلاده وقف هذا الأمر.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت قناة "القاهرة" عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات.وأوضحت المصادر التي لم تسمها القناة، أن هناك جسرًا جويًا مصريًا لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة ووسطه، مؤكدةً أنه جرى إسقاط 45 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية شمالي القطاع ووسطه، بمشاركة من الإماراتيين والأردنيين.وأضافت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برًا وجوًا، لإغاثة المناطق المنكوبة شمالي قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة، فيما تستعد مصر لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع، يتضمن غرف عمليات مجهزة، كما اتخذت الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمالي محافظة دير البلح داخل غزة.وأدت الحرب المتواصلة منذ ما يزيد على 4 أشهر إلى مقتل 29782 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية" حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 إسرائيليا، وفق الحكومة الإسرائيلية. واحتجزت الحركة نحو 250 شخصا تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.

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