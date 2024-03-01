https://sputnikarabic.ae/20240301/الجزائر-تدشن-صرحا-مهما-بالتزامن-مع-انعقاد-القمة-الـ7-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-1086546986.html

الجزائر تدشن صرحا مهما بالتزامن مع انعقاد القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الجزائر تدشن صرحا مهما بالتزامن مع انعقاد القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

سبوتنيك عربي

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، برفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل، في الجزائر العاصمة، على تدشين المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T10:15+0000

2024-03-01T10:15+0000

2024-03-01T10:24+0000

الجزائر

العالم العربي

اقتصاد

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ويأتي هذا، على هامش انعقاد القمة الـ7 للمنتدى، من يوم الخميس الى يوم السبت، والذي يعد مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مخصصا لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم.ومنذ تأسيسه في عام 2018، عقد المعهد 15 اجتماعا للجنته العلمية، وأعد مشروعا يخص الغاز المحترق، فضلا عن تنظيمه ورشتي عمل واحدة حول الغاز المحترق والأخرى حول الهيدروجين.وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دعا في خطاب ألقاه خلال أشغال القمة السادسة للمنتدى سنة 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، "لاستغلال معهد أبحاث الغاز في الجزائر، لرفع تحدي التطوير التكنولوجي لهذه الطاقة وإيجاد حلول تكنولوجية لتحسين جودتها".وبحسب صحيفة "النهار" يشار إلى أنه في مطلع السنة الماضية، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج ومنتدى الدول المصدرة للغاز لاحتضان مقر المعهد في الجزائر العاصمة بعد أن قررت الدول الأعضاء، إنشاء المعهد في الجزائر خلال اجتماع للمنتدى عام 2017 في موسكو.وفي السياق ذاته، أشار حامل إلى أن اختيار الجزائر مقرا للمعهد كان بالإجماع، معتبرًا أن ذلك "يعد اعترافا بدور الجزائر القيّم والفعال في منتدى الدول المصدرة للغاز، واعترافا بتمكنها من أحدث التقنيات المتعلقة باستغلال الغاز الطبيعي حيث كانت رائدة في الغاز الطبيعي منذ 1964 وأتقنت السلسلة الإنتاجية بأكملها".وأكد مدير المعهد عز الدين عجاب أخيرًا بأن المعهد "سيشكل قيمة مضافة للقطاع من خلال البحث عن وسائل تكنولوجية جديدة تسمح بتطوير الصناعة الغازية، مضيفًا أنه سيؤدي "دورا رئيسيا" في هذا المجال.وانطلقت، يوم أمس الخميس، الاجتماعات الرفيعة المستوى لفريق من الخبراء، في الجزائر العاصمة، بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ويأتي انعقاد القمة في ظل توترات إقليمية ودولية، انعكست على عمليات الإمداد حول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20240229/انطلاق-أعمال-القمة-السابعة-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-في-الجزائر-صور-1086521101.html

https://sputnikarabic.ae/20240229/-خبير-جزائري-من-الممكن-أن-نرى-منظمة-للدول-المصدرة-للغاز-على-غرار-أوبك-1086528781.html

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