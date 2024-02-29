https://sputnikarabic.ae/20240229/مندوب-ليبيا-بمنتدى-الغاز-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-اجتماع-لجنة-الخبراء-في-القمة-السابعة-1086537134.html

مندوب ليبيا بمنتدى الغاز يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل اجتماع لجنة الخبراء في القمة السابعة

مندوب ليبيا بمنتدى الغاز يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل اجتماع لجنة الخبراء في القمة السابعة

سبوتنيك عربي

قال مندوب ليبيا بالمجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، خالد خليف الجربي، اليوم الخميس، إن لجنة الخبراء ناقشت العديد من الملفات والبنود التي ينتضمنها... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T20:03+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز المنعقد حاليا في الجزائر، أن "أهم النقاط التي جرى نقاشها على مستوى الخبراء، تتمثل في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل الأمن الطاقوي، وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في الاستفادة الكبرى والتنسيق الدائم لمواجهة كافة التحديات التي تطرأ على الساحة".ولفت الجربي إلى أن "هناك توافقا بين أعضاء اللجنة رفيعة المستوى على البنود التي يتضمنها إعلان الجزائر، إضافة إلى تشجيع التعاون والتواصل ودعم معهد أبحاث الجزائر التي جرى تدشينه اليوم في العاصمة الجزائرية"، منوها إلى "أهمية المعهد في إطار دعم البحث العلمي ورسم صورة دقيقة استشرافية لمستقبل القطاع، وما يمكن أن يواجهه من تحديات". وشدد على أنه "جرى النقاش حول الرؤى الاستشرافية خلال السنوات المقبلة، وضرورة تعزيز دور التكنولوجيا، خاصة في ظل التأثر البيئي والتغيرات المناخية والاتجاه نحو الطاقة النظيفة".وانطلقت، في وقت سابق اليوم الخميس، الاجتماعات الرفيعة المستوى لفريق الخبراء، في الجزائر العاصمة، بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ويأتي انعقاد القمة في ظل توترات إقليمية ودولية، انعكست على عمليات الإمداد حول العالم.وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

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https://sputnikarabic.ae/20240229/انطلاق-أعمال-القمة-السابعة-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-في-الجزائر-صور-1086521101.html

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