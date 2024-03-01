https://sputnikarabic.ae/20240301/الجيش-الأمريكي-يعلن-شن-ضربات-ضد-6-صواريخ-كروز-وطائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-اليمنية-1086539391.html

الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد 6 صواريخ كروز وطائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية

الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد 6 صواريخ كروز وطائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، أنها شنت عدة ضربات ضد صواريخ كروز وطائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مشيرةً إلى أنها... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T01:50+0000

2024-03-01T01:50+0000

2024-03-01T01:50+0000

أنصار الله

الجيش الأمريكي

أخبار اليمن الأن

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 29 فبراير/شباط بين الساعة 6 مساءً. و 7:15 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربتين للدفاع عن النفس ضد ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر".وتابع البيان: "قررت قوات القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ والطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".وأمس، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"مفاجآت لا يتوقعونها نهائيًا"، وقال إنها "ستكون مفاجئة جدًا وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.. وفاعلة ومؤثرة"، كاشفًا عن تنفيذ قواته استهداف 54 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكدًا استمرار هجمات جماعته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، بالإضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر منذ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

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أنصار الله, الجيش الأمريكي, أخبار اليمن الأن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى