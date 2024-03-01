https://sputnikarabic.ae/20240301/الحكومة-المصرية-تعلن-استلام-باقي-الدفعة-الأولى-من-صفقة-رأس-الحكمة-1086549401.html
الحكومة المصرية تعلن استلام باقي الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة"
الحكومة المصرية تعلن استلام باقي الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة"
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، استلامها 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة". 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T11:13+0000
2024-03-01T11:13+0000
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ونقل موقع "مصراوي" الإلكتروني، ظهر اليوم الجمعة، عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أن بلاده استلمت 5 مليارات دولار أخرى باقي صفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.فيما أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في وقت سابق، خلال اجتماع للحكومة المصرية، أنه "تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها، اليوم الجمعة".وأوضح مدبولي أنه "تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين، ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35%، التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".ومن جانبه، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أول أمس الأربعاء، أن "مصر تلقت أول دفعة من أموال صفقة رأس الحكمة"، موضحا، في كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف"، إن "المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط"، مضيفا أن "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر".وتابع: "الأرقام التي تم إعلانها عن قيمة صفقة رأس الحكمة، وصل جزء منها أمس ودخل البنك المركزي"، مردفا، بالقول: "إحنا واضحين مع الشعب المصري في طرح أي أمر".وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن الجمعة الماضية، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار، وذلك عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.وكان الدين الخارجي لمصر اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الحكومة المصرية تعلن استلام باقي الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة"
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، استلامها 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة".
ونقل موقع
"مصراوي" الإلكتروني، ظهر اليوم الجمعة، عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أن بلاده استلمت 5 مليارات دولار أخرى باقي صفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
فيما أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري
، في وقت سابق، خلال اجتماع للحكومة المصرية، أنه "تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها، اليوم الجمعة".
وأوضح مدبولي أنه "تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين، ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35%، التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".
ومن جانبه، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
، أول أمس الأربعاء، أن "مصر تلقت أول دفعة من أموال صفقة رأس الحكمة"، موضحا، في كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف"، إن "المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط"، مضيفا أن "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر".
وتابع: "الأرقام التي تم إعلانها عن قيمة صفقة رأس الحكمة، وصل جزء منها أمس ودخل البنك المركزي"، مردفا، بالقول: "إحنا واضحين مع الشعب المصري في طرح أي أمر".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن الجمعة الماضية، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار
، وذلك عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".
ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
وكان الدين الخارجي لمصر اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.