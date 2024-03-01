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https://sputnikarabic.ae/20240301/الرئيس-الكولومبي-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يدعمان-قصف-المدنيين-في-غزة-1086577114.html
الرئيس الكولومبي: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في غزة
الرئيس الكولومبي: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في غزة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بأن أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في قطاع غزة، ويجب وقف الإبادة الجماعية. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T18:48+0000
2024-03-01T18:48+0000
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وقال بيترو خلال قمة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمون الإبادة الجماعية، وبريطانيا وأمريكا تدعمان إسقاط القنابل على الناس".وتابع : "من الضروري أن يوقف المجتمع (العالمي) هذه الإبادة الجماعية، وإلا فإن ما حدث في أوروبا في 1939-1945 سيتكرر".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240220/رئيس-كولومبيا-يدعم-كلمات-رئيس-البرازيل-حول-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1086265871.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, كولومبيا, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, كولومبيا, أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الكولومبي: أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في غزة

18:48 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Tarek Aliyan"الموت كان في كل مكان" صور لـ"سبوتنيك" من عمليات الإخلاء في قطاع غزة
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Tarek Aliyan
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صرّح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بأن أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في قطاع غزة، ويجب وقف الإبادة الجماعية.
وقال بيترو خلال قمة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمون الإبادة الجماعية، وبريطانيا وأمريكا تدعمان إسقاط القنابل على الناس".
وتابع : "من الضروري أن يوقف المجتمع (العالمي) هذه الإبادة الجماعية، وإلا فإن ما حدث في أوروبا في 1939-1945 سيتكرر".
تداعيات القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، فلسطين، في 10 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
رئيس كولومبيا يدعم كلمات رئيس البرازيل حول "الإبادة الجماعية" في غزة
20 فبراير, 20:20 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
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