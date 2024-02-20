https://sputnikarabic.ae/20240220/رئيس-كولومبيا-يدعم-كلمات-رئيس-البرازيل-حول-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1086265871.html
رئيس كولومبيا يدعم كلمات رئيس البرازيل حول "الإبادة الجماعية" في غزة
رئيس كولومبيا يدعم كلمات رئيس البرازيل حول "الإبادة الجماعية" في غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو،اليوم الثلاثاء، بتأييد كلام الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، ودعا إلى الوقف... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T20:20+0000
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2024-02-20T20:20+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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كتب بترو على صفحته على موقع "إكس": "أعرب عن تضامني الكامل مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث يقتل الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، لقد قال لولا الحقيقة للتو، ويجب حماية الحقيقة، وإلا فإن البربرية ستدمرنا".يوم الأحد، قال الزعيم البرازيلي إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، وقارنه بالفظائع التي ارتكبها أدولف هتلر ضد اليهود. بينما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثل هذه التصريحات بـ"تجاوز الخط الأحمر".ووبخ وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، السفير البرازيلي، يوم أمس الاثنين، فيما يتعلق ببيان الرئيس البرازيلي، وفي هذا الاجتماع، أعلن الوزير الإسرائيلي أيضا أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه.أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم الثلاثاء، التصريحات الأخيرة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي قارن فيه العملية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة التي ارتكبها هتلر بحق اليهود.موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو، في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو" (مع مادورو)، الذي يبثه التلفزيون الفنزويلي، إن "هتلر كان عبارة عن وحش صنعته النخب الغربية... وكما قال الرئيس لولا دا سيلفا، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل بالفلسطينيين نفس الشيء الذي فعله هتلر باليهود: يقضون عليهم".وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه من الضروري "استعادة العدالة" في قطاع غزة.وهذه ليست التصريحات الأولى من نوعها للرئيس مادورو، فقد أكد في عدة محافل على مدار الأشهر الماضية على دعمه للشعب الفلسطيني وإدانته للحرب في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240220/واشنطن-الولايات-المتحدة-تريد-هدنة-إنسانية-في-قطاع-غزة-قبل-بداية-شهر-رمضان-1086265447.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
رئيس كولومبيا يدعم كلمات رئيس البرازيل حول "الإبادة الجماعية" في غزة
صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو،اليوم الثلاثاء، بتأييد كلام الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بشأن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في فلسطين.
كتب بترو على صفحته على موقع "إكس": "أعرب عن تضامني الكامل مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث يقتل الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن، لقد قال لولا الحقيقة للتو، ويجب حماية الحقيقة، وإلا فإن البربرية ستدمرنا".
وأضاف بيترو: "يجب على المنطقة بأكملها أن تتحد لوقف العنف في فلسطين على الفور، ويجب أن يأخذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل حيز التنفيذ ويكون له تبعات في العلاقات الدبلوماسية لجميع البلدان".
يوم الأحد، قال الزعيم البرازيلي إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، وقارنه بالفظائع التي ارتكبها أدولف هتلر ضد اليهود. بينما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثل هذه التصريحات بـ"تجاوز الخط الأحمر".
ووبخ وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، السفير البرازيلي، يوم أمس الاثنين، فيما يتعلق ببيان الرئيس البرازيلي، وفي هذا الاجتماع، أعلن الوزير الإسرائيلي أيضا أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه.
أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، صباح اليوم الثلاثاء، التصريحات الأخيرة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
، الذي قارن فيه العملية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة التي ارتكبها هتلر بحق اليهود.
موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو، في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو" (مع مادورو)، الذي يبثه التلفزيون الفنزويلي، إن "هتلر كان عبارة عن وحش صنعته النخب الغربية... وكما قال الرئيس لولا دا سيلفا
، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل بالفلسطينيين نفس الشيء الذي فعله هتلر باليهود: يقضون عليهم".
وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه من الضروري "استعادة العدالة" في قطاع غزة.
وهذه ليست التصريحات الأولى من نوعها للرئيس مادورو، فقد أكد في عدة محافل على مدار الأشهر الماضية على دعمه للشعب الفلسطيني وإدانته للحرب في قطاع غزة.