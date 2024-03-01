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https://sputnikarabic.ae/20240301/الكرملين-يرد-على-مزاعم-وزير-الدفاع-الأمريكي-حول-تبعات-هزيمة-أوكرانيا-1086548837.html
الكرملين يرد على مزاعم وزير الدفاع الأمريكي حول تبعات هزيمة أوكرانيا
الكرملين يرد على مزاعم وزير الدفاع الأمريكي حول تبعات هزيمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق الكرملين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن صراع الناتو(حلف شمال الأطلسي) مع روسيا، في حالة خسارة أوكرانيا، بالقول إنها غير... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T10:57+0000
2024-03-01T10:57+0000
روسيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، تعليقًا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "هذا تصريح آخر غير مسؤول مطلقا من الذي سمعناه في الأيام الأخيرة، ونحن نسمع تصريحات غير مسؤولة من عدد من العواصم الأوروبية، والآن أيضًا من وراء المحيط".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.وقال أوستن، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقًا أن الناتو سيواجه روسيا وجهًا لوجه".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها، وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو، مرارا وتكرارا، إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240229/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريح-أوستن-حول-حدوث-صراع-بين-روسيا-والناتو-1086535697.html
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الكرملين يرد على مزاعم وزير الدفاع الأمريكي حول تبعات هزيمة أوكرانيا

10:57 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
علّق الكرملين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن صراع الناتو(حلف شمال الأطلسي) مع روسيا، في حالة خسارة أوكرانيا، بالقول إنها غير مسؤولة مطلقا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، تعليقًا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "هذا تصريح آخر غير مسؤول مطلقا من الذي سمعناه في الأيام الأخيرة، ونحن نسمع تصريحات غير مسؤولة من عدد من العواصم الأوروبية، والآن أيضًا من وراء المحيط".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.
وقال أوستن، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقًا أن الناتو سيواجه روسيا وجهًا لوجه".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
الخارجية الروسية تعلق على تصريح أوستن حول حدوث صراع بين روسيا والناتو
أمس, 19:04 GMT
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها، وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وأشارت موسكو، مرارا وتكرارا، إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
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