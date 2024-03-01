https://sputnikarabic.ae/20240301/الكشف-عن-تسجيل-صوتي-لضباط-كبار-من-ألمانيا-يناقشون-الضربات-على-جسر-القرم-1086543420.html
الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم
الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم
سبوتنيك عربي
كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تسجيل صوتي يحتوي على محادثات لضباط... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T07:48+0000
2024-03-01T07:48+0000
2024-03-01T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت سيمونيان عبر قناتها الخاصة على منصة "تلغرام"، معلومات عن المحادثات التي دارت بين الضباط الألمان، وقالت بهذا الصدد: "نقل لي بعض الرفاق في الجيش شيئًا مثيرًا للاهتمام للغاية في اليوم الذي أعلن فيه المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الناتو لا يشارك ولن يشارك في الصراع الأوكراني. هذه القراءة والتسجيلات الصوتية الرائعة التي أريدها حقًا أنشرها لإرضاء المشتركين".وتابعت بالقول: "وكيف يمكنهم القيام بذلك بمهارة أكبر، حتى يتمكن شولتس في الوقت نفسه من الاستمرار في القول إنه لا يشارك وغير معني بالأمر".وأشارت سيمونيان أنها قدمت طلبًا صحفيًا رسميًا إلى وزير الخارجية وسفير ألمانيا، وكذلك شخصيًا إلى شولتس، وقالت بهذا الصدد: "كيف نفهم هذا بالفعل؟ ألم يحن الوقت لتذكير روسيا ألمانيا بنشاط كيف انتهت تفجيرات الجسور الروسية بالنسبة لألمانيا في المرة الأخيرة؟ أود أن أرى الرد اليوم وإلا غدا سيكون يوما آخر وأحداث أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240201/روسيا-اتفاق-هولندا-وألمانيا-وبولندا-على-إنشاء-ممر-عسكري-هو-استفزاز--1085638568.html
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روسيا
الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم
07:48 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 08:22 GMT 01.03.2024)
كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تسجيل صوتي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
ونشرت سيمونيان عبر قناتها الخاصة على منصة "تلغرام"، معلومات عن المحادثات التي دارت بين الضباط الألمان، وقالت بهذا الصدد: "نقل لي بعض الرفاق في الجيش شيئًا مثيرًا للاهتمام للغاية في اليوم الذي أعلن فيه المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الناتو لا يشارك ولن يشارك في الصراع الأوكراني. هذه القراءة والتسجيلات الصوتية الرائعة التي أريدها حقًا أنشرها لإرضاء المشتركين".
وأضافت سيمونيان، قائلة: "في هذا التسجيل المثير للاهتمام، يناقش كبار ضباط الجيش الألماني كيف سيقصفون جسر القرم".
وتابعت بالقول: "وكيف يمكنهم القيام بذلك بمهارة أكبر، حتى يتمكن شولتس في الوقت نفسه من الاستمرار في القول إنه لا يشارك وغير معني بالأمر".
ووفقا لها، يحتوي التسجيل الصوتي الذي مدته 40 دقيقة على محادثات لضباط الجيش الألماني بشأن انخراط ومشاركة الجيشين الأمريكي والبريطاني في الصراع الأوكراني، حيث أكدوا عن تورط هذه الجيوش الغربية بشكل مباشر في الصراع منذ فترة طويلة.
وأشارت سيمونيان أنها قدمت طلبًا صحفيًا رسميًا إلى وزير الخارجية وسفير ألمانيا، وكذلك شخصيًا إلى شولتس، وقالت بهذا الصدد: "كيف نفهم هذا بالفعل؟ ألم يحن الوقت لتذكير روسيا ألمانيا بنشاط كيف انتهت تفجيرات الجسور الروسية بالنسبة لألمانيا في المرة الأخيرة؟ أود أن أرى الرد اليوم وإلا غدا سيكون يوما آخر وأحداث أخرى".