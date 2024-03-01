https://sputnikarabic.ae/20240301/الكشف-عن-تسجيل-صوتي-لضباط-كبار-من-ألمانيا-يناقشون-الضربات-على-جسر-القرم-1086543420.html

الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم

الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم

سبوتنيك عربي

كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تسجيل صوتي يحتوي على محادثات لضباط... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T07:48+0000

2024-03-01T07:48+0000

2024-03-01T08:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونشرت سيمونيان عبر قناتها الخاصة على منصة "تلغرام"، معلومات عن المحادثات التي دارت بين الضباط الألمان، وقالت بهذا الصدد: "نقل لي بعض الرفاق في الجيش شيئًا مثيرًا للاهتمام للغاية في اليوم الذي أعلن فيه المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الناتو لا يشارك ولن يشارك في الصراع الأوكراني. هذه القراءة والتسجيلات الصوتية الرائعة التي أريدها حقًا أنشرها لإرضاء المشتركين".وتابعت بالقول: "وكيف يمكنهم القيام بذلك بمهارة أكبر، حتى يتمكن شولتس في الوقت نفسه من الاستمرار في القول إنه لا يشارك وغير معني بالأمر".وأشارت سيمونيان أنها قدمت طلبًا صحفيًا رسميًا إلى وزير الخارجية وسفير ألمانيا، وكذلك شخصيًا إلى شولتس، وقالت بهذا الصدد: "كيف نفهم هذا بالفعل؟ ألم يحن الوقت لتذكير روسيا ألمانيا بنشاط كيف انتهت تفجيرات الجسور الروسية بالنسبة لألمانيا في المرة الأخيرة؟ أود أن أرى الرد اليوم وإلا غدا سيكون يوما آخر وأحداث أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20240201/روسيا-اتفاق-هولندا-وألمانيا-وبولندا-على-إنشاء-ممر-عسكري-هو-استفزاز--1085638568.html

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