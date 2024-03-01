https://sputnikarabic.ae/20240301/بايدن-المساعدات-التي-تصل-إلى-غزة-حاليا-ليست-كافية-1086580187.html
بايدن: المساعدات التي تصل غزة ليست كافية
بايدن: المساعدات التي تصل غزة ليست كافية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالأسف لما حدث في غزة للمواطنين الذين كانوا يحاولون تسلم مساعدات غذائية. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T21:45+0000
2024-03-01T21:45+0000
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وأوضح أنه أجرى اتصالات مع قادة مصر وقطر حول جهود إطلاق الرهائن الإسرائيليين في غزة، وسبل دعم الجهود الإنسانية في القطاع، حسبما ذكر على موقع "إكس"، ليوم الجمعة.وتابع: "نعمل على توسيع نطاق تقديم المساعدات عبر الطرق البرية لأن المساعدات التي تصل إلى غزة حاليا ليست كافية على الإطلاق ونسعى لإدخال المئات من الشاحنات".وأكد بايدن أنه يجري العمل على التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مع وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع.ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين في هجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" بمدينة غزة.وأطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات مساعدات، وفق وزارة الصحة في القطاع، يوم الخميس الماضي، وهو الحادث الذي أشاد به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن عفير، وقال إنه "يجب تقديم الدعم الكامل لمقاتلينا الأبطال العاملين في غزة، الذين تصرفوا بشكل ممتاز ضد الغوغاء الغزيين الذين حاولوا إيذاءهم".وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقتل نحو 30 ألف فلسطيني وإصابة نحو 70 ألفا آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/بشأن-مجزرة-دوار-النابلسي-شمالي-غزة-جنرال-إسرائيلي-سابق-نحن-نفقد-مكانتنا-أمام-المجتمع-الدولي-1086556754.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: المساعدات التي تصل غزة ليست كافية
21:45 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 21:46 GMT 01.03.2024)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالأسف لما حدث في غزة للمواطنين الذين كانوا يحاولون تسلم مساعدات غذائية.
وأوضح أنه أجرى اتصالات مع قادة مصر وقطر حول جهود إطلاق الرهائن الإسرائيليين
في غزة، وسبل دعم الجهود الإنسانية في القطاع، حسبما ذكر على موقع "إكس"، ليوم الجمعة.
وتابع: "نعمل على توسيع نطاق تقديم المساعدات عبر الطرق البرية لأن المساعدات التي تصل إلى غزة حاليا ليست كافية على الإطلاق ونسعى لإدخال المئات من الشاحنات".
وأكد بايدن أنه يجري العمل على التوصل إلى صفقة
لإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مع وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع.
ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين في هجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" بمدينة غزة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات مساعدات، وفق وزارة الصحة في القطاع، يوم الخميس الماضي، وهو الحادث الذي أشاد به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن عفير، وقال إنه "يجب تقديم الدعم الكامل لمقاتلينا الأبطال العاملين في غزة، الذين تصرفوا بشكل ممتاز ضد الغوغاء الغزيين الذين حاولوا إيذاءهم".
وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقتل نحو 30 ألف فلسطيني
وإصابة نحو 70 ألفا آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.