https://sputnikarabic.ae/20240301/متحدث-فتح-لـسبوتنيك-الإدانات-الدولية-حول-استهداف-قافلة-المساعدات-لن-تردع-جرائم-إسرائيل-1086578412.html

متحدث فتح لـ"سبوتنيك": الإدانات الدولية حول استهداف قافلة المساعدات لن تردع جرائم إسرائيل

متحدث فتح لـ"سبوتنيك": الإدانات الدولية حول استهداف قافلة المساعدات لن تردع جرائم إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، إن إسرائيل "ارتكبت ولا تزال ترتكب العديد من المجازر"، مضيفا: "لا يمكن أن يردعها... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T19:32+0000

2024-03-01T19:32+0000

2024-03-01T19:32+0000

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غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

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وتابع، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الإدانات الدولية حول الجريمة التي ارتكتبها إسرائيل بشأن قافلة المساعدات التي قتلت خلالها العشرات من المواطنين، لن تردع حكومة نتنياهو".وفيما يتعلق بـ"الخطوات المطلوب اتخاذها على مستوى المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية، أوضح نزال أن المطلوب من الدول اتخاذ 3 خطوات رئيسية من أجل منع تكرار هذه الجرائم مرة أخرى".وأوضح أن الخطوة الأولى تتم على مستوى الميدان، عن طريق تغيير هذه الدول سلوكها الداعم لإسرائيل وتقوم بوقف تصدير الأسلحة والذخائر التي تستخدمها تل أبيب في قتل بها الشعب الفلسطيني.أما الخطوة الثانية فهي على المستوى القضائي، عبر تغيير مواقفها من محكمة العدل الدولية، وتدعم التحركات الفلسطينية، فيما تكون الخطوة الثالثة على المستوى السياسي، وذلك عبر دعم فلسطين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرًا أن أي تحرك غير ذلك لن يجدي نفعا ولن يوقف الجرائم الإسرائيلية.ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًا على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" بمدينة غزة، ولم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.وتضمن النص أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.كما دعا النص إلى "تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة"، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.ودعا النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على أشخاص ينتظرون مساعدات غذائية في غزة، وإنه يعتقد أن "الحادث الدموي سيعقّد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار".وأضاف بايدن أن وقف إطلاق النار المؤقت ربما لن يحدث بحلول يوم الاثنين، كما توقع في وقت سابق، لكنه متفائل.على النقيض أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن عفير، أمس الخميس، بالجنود الذين نفذوا الهجوم بحق المواطنين، الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.

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