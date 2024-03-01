بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمتطوعون في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
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تشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.
رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات نفذتها دمى الماتريوشكا والأغاني والموسيقى.
📍ينطلق مهرجان الشباب العالمي، اليوم الجمعة، والذي سيستمر من 1 إلى 7 مارس/ آذار الجاري، في منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي الروسية.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 1, 2024
وسيجعل المهرجان مدينة سوتشي ليست عاصمة للشباب في روسيا فحسب، بل في العالم أجمع. وسيشارك في المهرجان 20 ألف قائد شاب (من بينهم 10 آلاف أجنبي) pic.twitter.com/MmN3Q9ClRx
وأفادت إدارة المدينة بأنه تم الإعداد لأكثر من 50 فعالية احتفالية لمهرجان الشباب العالمي، الذي سيقام في أراضي سيريوس الفيدرالية.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في مهرجان الشباب العالمي من فنزويلا في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من فنزويلا في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
وقالت إدارة المدينة: "في سوتشي، تم إعداد أكثر من 50 حدثًا احتفاليًا لمهرجان الشباب العالمي".
وأضافت: "المكان الرئيسي في الفترة من 1 إلى 7 مارس سيكون منطقة الرصيف الجنوبي، حيث يتم التخطيط لبرنامج ثقافي غني مع عروض لفرق المدينة، وعروض مسرحية، وبرامج الرسوم المتحركة".
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في مهرجان الشباب العالمي يسترخون على شواطئ البحر الأسود في منطقة سيريوس الفيدرالية.
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي يسترخون على شواطئ البحر الأسود في منطقة سيريوس الفيدرالية.
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
يشار إلى أن جميع المناطق ستشهد فعاليات احتفالية حيث سيتم عرض مقاطع الفيديو والأفلام في دور السينما، بالإضافة إلى فعاليات واسعة في المنظمات التعليمية والمراكز الثقافية وغيرها.
يعدّ مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، ويقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار 2024، على أراضي "سيريوس" الفيدرالية، وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.
سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.