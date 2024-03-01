عربي
https://sputnikarabic.ae/20240301/بدء-فعاليات-مهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-بحضور-20-ألف-مشارك-صور-وفيديو----1086570527.html
بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو
بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T14:50+0000
2024-03-01T14:50+0000
مهرجان الشباب العالمي 2024
مهرجان الشباب العالمي
روسيا
المجتمع الدولي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/01/1086568103_0:0:3293:1852_1920x0_80_0_0_d43e1e6d2277f922e41dce4ba1e1f1f5.jpg
رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات نفذتها دمى الماتريوشكا والأغاني والموسيقى.وقالت إدارة المدينة: "في سوتشي، تم إعداد أكثر من 50 حدثًا احتفاليًا لمهرجان الشباب العالمي".وأضافت: "المكان الرئيسي في الفترة من 1 إلى 7 مارس سيكون منطقة الرصيف الجنوبي، حيث يتم التخطيط لبرنامج ثقافي غني مع عروض لفرق المدينة، وعروض مسرحية، وبرامج الرسوم المتحركة".يشار إلى أن جميع المناطق ستشهد فعاليات احتفالية حيث سيتم عرض مقاطع الفيديو والأفلام في دور السينما، بالإضافة إلى فعاليات واسعة في المنظمات التعليمية والمراكز الثقافية وغيرها.يعدّ مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، ويقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار 2024، على أراضي "سيريوس" الفيدرالية، وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/01/1086568103_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_10805bf023442f3a561f3c1cf6fce66e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مهرجان الشباب العالمي 2024, مهرجان الشباب العالمي , روسيا, المجتمع الدولي
مهرجان الشباب العالمي 2024, مهرجان الشباب العالمي , روسيا, المجتمع الدولي

بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو

14:50 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمتطوعون في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
متطوعون في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.
رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات نفذتها دمى الماتريوشكا والأغاني والموسيقى.

وأفادت إدارة المدينة بأنه تم الإعداد لأكثر من 50 فعالية احتفالية لمهرجان الشباب العالمي، الذي سيقام في أراضي سيريوس الفيدرالية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في مهرجان الشباب العالمي من فنزويلا في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من فنزويلا في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
مشاركون في مهرجان الشباب العالمي من فنزويلا في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
وقالت إدارة المدينة: "في سوتشي، تم إعداد أكثر من 50 حدثًا احتفاليًا لمهرجان الشباب العالمي".
وأضافت: "المكان الرئيسي في الفترة من 1 إلى 7 مارس سيكون منطقة الرصيف الجنوبي، حيث يتم التخطيط لبرنامج ثقافي غني مع عروض لفرق المدينة، وعروض مسرحية، وبرامج الرسوم المتحركة".
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في مهرجان الشباب العالمي يسترخون على شواطئ البحر الأسود في منطقة سيريوس الفيدرالية.
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي يسترخون على شواطئ البحر الأسود في منطقة سيريوس الفيدرالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي يسترخون على شواطئ البحر الأسود في منطقة سيريوس الفيدرالية.
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
يشار إلى أن جميع المناطق ستشهد فعاليات احتفالية حيث سيتم عرض مقاطع الفيديو والأفلام في دور السينما، بالإضافة إلى فعاليات واسعة في المنظمات التعليمية والمراكز الثقافية وغيرها.
يعدّ مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، ويقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار 2024، على أراضي "سيريوس" الفيدرالية، وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.
سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника в Авдеевке в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إدانات دولية بـ"مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة.. صور وفيديو01:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала