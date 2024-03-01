https://sputnikarabic.ae/20240301/بدء-فعاليات-مهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-بحضور-20-ألف-مشارك-صور-وفيديو----1086570527.html

بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو

بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T14:50+0000

2024-03-01T14:50+0000

2024-03-01T14:50+0000

مهرجان الشباب العالمي 2024

مهرجان الشباب العالمي

روسيا

المجتمع الدولي

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رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات نفذتها دمى الماتريوشكا والأغاني والموسيقى.وقالت إدارة المدينة: "في سوتشي، تم إعداد أكثر من 50 حدثًا احتفاليًا لمهرجان الشباب العالمي".وأضافت: "المكان الرئيسي في الفترة من 1 إلى 7 مارس سيكون منطقة الرصيف الجنوبي، حيث يتم التخطيط لبرنامج ثقافي غني مع عروض لفرق المدينة، وعروض مسرحية، وبرامج الرسوم المتحركة".يشار إلى أن جميع المناطق ستشهد فعاليات احتفالية حيث سيتم عرض مقاطع الفيديو والأفلام في دور السينما، بالإضافة إلى فعاليات واسعة في المنظمات التعليمية والمراكز الثقافية وغيرها.يعدّ مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، ويقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار 2024، على أراضي "سيريوس" الفيدرالية، وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.

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سبوتنيك عربي

مهرجان الشباب العالمي 2024, مهرجان الشباب العالمي , روسيا, المجتمع الدولي