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https://sputnikarabic.ae/20240301/بوتين-لا-خطط-لدى-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1086549198.html
بوتين: لا خطط لدى روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء
بوتين: لا خطط لدى روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن موسكو ليس لديها أي خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، كما يزعم الغرب. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T11:02+0000
2024-03-01T11:27+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "ناقشنا معكم الأكاذيب التي تطلقها بعض الشخصيات في الغرب حول خططنا المزعومة لنشر الأسلحة النووية في الفضاء. أقول "المزعومة" لأنه كما أكدت سابقا، وكما نعلم جيدًا، ليس لدينا مثل هذه الخطط".واقترح الرئيس بوتين خلال الاجتماع مناقشة تحييد التهديدات في قطاع الفضاء.وقال: "قضية الفضاء، ومسألة تحييد التهديدات التي قد تنشأ بالنسبة لنا في المجال الفضائي، يجب أن تكون في مجال اهتمامنا دائمًا. دعونا نتحدث عن هذا اليوم".وقال بوتين: إن "روسيا لطالما عارضت بشكل قطعي نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو دائما إلى الامتثال لجميع الاتفاقات القائمة".وأوضح بوتين: "موقفنا واضح وشفاف، لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء بشكل قاطع ونعارضه الآن، وأكثر من ذلك، إننا نحث ليس فقط على الامتثال لجميع الاتفاقات الموجودة في هذا المجال، بل واقترحنا تعزيز هذا العمل المشترك عدة مرات".
https://sputnikarabic.ae/20240224/موسكو-واشنطن-لم-تقدم-أدلة-بشأن-مزاعم-تخطيط-روسيا-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1086360255.html
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روسيا

بوتين: لا خطط لدى روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء

11:02 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 01.03.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن موسكو ليس لديها أي خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، كما يزعم الغرب.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "ناقشنا معكم الأكاذيب التي تطلقها بعض الشخصيات في الغرب حول خططنا المزعومة لنشر الأسلحة النووية في الفضاء. أقول "المزعومة" لأنه كما أكدت سابقا، وكما نعلم جيدًا، ليس لدينا مثل هذه الخطط".
واقترح الرئيس بوتين خلال الاجتماع مناقشة تحييد التهديدات في قطاع الفضاء.
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وقال: "قضية الفضاء، ومسألة تحييد التهديدات التي قد تنشأ بالنسبة لنا في المجال الفضائي، يجب أن تكون في مجال اهتمامنا دائمًا. دعونا نتحدث عن هذا اليوم".

وفي 20 شباط/فبراير، عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفي الاجتماع طلب بوتين من شويغو الانتباه إلى قضية لا تتعلق بالأحداث الجارية على خط الاتصال، حول الضجة التي أثيرت أخيرا في الغرب، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حول نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

وقال بوتين: إن "روسيا لطالما عارضت بشكل قطعي نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو دائما إلى الامتثال لجميع الاتفاقات القائمة".
وأوضح بوتين: "موقفنا واضح وشفاف، لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء بشكل قاطع ونعارضه الآن، وأكثر من ذلك، إننا نحث ليس فقط على الامتثال لجميع الاتفاقات الموجودة في هذا المجال، بل واقترحنا تعزيز هذا العمل المشترك عدة مرات".
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