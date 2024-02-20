https://sputnikarabic.ae/20240220/بوتين-روسيا-تعارض-دائما-وجود-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1086260981.html
بوتين: روسيا تعارض دائما وجود أسلحة نووية في الفضاء
بوتين: روسيا تعارض دائما وجود أسلحة نووية في الفضاء
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، وفي الاجتماع طلب بوتين من شويغو الانتباه إلى قضية لا تتعلق بالأحداث... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T17:17+0000
2024-02-20T17:17+0000
2024-02-20T17:17+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
العالم
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وقال بوتين: إن "روسيا لطالما عارضت بشكل قطعي نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو دائما إلى الامتثال لجميع الاتفاقات القائمة".وأوضح بوتين: "موقفنا واضح وشفاف، لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء بشكل قاطع ونعارضه الآن، وأكثر من ذلك، إننا نحث ليس فقط على الامتثال لجميع الاتفاقات الموجودة في هذا المجال، بل و اقترحنا تعزيز هذا العمل المشترك عدة مرات".وأضاف شويغو: "أولا وقبل كل شيء، لا يوجد شيء من هذا القبيل (الأسلحة النووية في الفضاء)، ثانيا، إنهم يعرفون أننا لا نملكها، ومع ذلك، فإنهم يثيرون ضجة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تفعل في الفضاء سوى ما تقوم به الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهم يعلمون ذلك.بوتين: روسيا تشهد تغيرات نوعية في مجال الأمن والسيادة الاقتصادية وباتت واثقة من نفسهاشويغو: تمكنت هيئة الأركان العامة من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
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روسيا, فلاديمير بوتين, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, العالم
بوتين: روسيا تعارض دائما وجود أسلحة نووية في الفضاء
عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، وفي الاجتماع طلب بوتين من شويغو الانتباه إلى قضية لا تتعلق بالأحداث الجارية على خط الاتصال، حول الضجة التي أثيرت مؤخرا في الغرب، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حول نشر الأسلحة النووية في الفضاء.
وقال بوتين: إن "روسيا لطالما عارضت بشكل قطعي نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو دائما إلى الامتثال لجميع الاتفاقات القائمة".
وأوضح بوتين: "موقفنا واضح وشفاف، لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء بشكل قاطع ونعارضه الآن، وأكثر من ذلك، إننا نحث ليس فقط على الامتثال لجميع الاتفاقات الموجودة في هذا المجال، بل و اقترحنا تعزيز هذا العمل المشترك عدة مرات".
وأضاف بوتين، أنه لسبب ما، يتم طرح هذا الموضوع مرة أخرى في الغرب، ولكن بدرجة عاطفية عالية.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، إنه لا توجد أسلحة نووية روسية في الفضاء.
وأضاف شويغو: "أولا وقبل كل شيء، لا يوجد شيء من هذا القبيل (الأسلحة النووية في الفضاء)
، ثانيا، إنهم يعرفون أننا لا نملكها، ومع ذلك، فإنهم يثيرون ضجة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تفعل في الفضاء سوى ما تقوم به الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهم يعلمون ذلك.