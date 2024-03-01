https://sputnikarabic.ae/20240301/بوغدانوف-يناقش-مع-عضو-المكتب-السياسي-لـحماس-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1086579095.html
بوغدانوف يناقش مع عضو المكتب السياسي لـ"حماس" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بوغدانوف يناقش مع عضو المكتب السياسي لـ"حماس" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق والوفد... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T20:14+0000
2024-03-01T20:14+0000
2024-03-01T20:14+0000
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وجاء في بيان وزاة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على نتائج اللقاء الفلسطيني الذي انتهى في موسكو".وتابع البيان أنه "تم بحث الوضع في منطقة المواجهة المسلحة الفلسطينية الإسرائيلية، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كارثي".وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، يوم أمس الخميس، أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا".وقال البرغوثي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أمام الأطراف فرصة جيدة للاتفاق على العديد من القضايا".وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم أمس الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.
https://sputnikarabic.ae/20240229/البرغوثي-اليوم-الأول-لاجتماع-الفصائل-الفلسطينية-بموسكو-كان-إيجابيا-1086536287.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بوغدانوف يناقش مع عضو المكتب السياسي لـ"حماس" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق والوفد المرافق له، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمفاوضات الفلسطينية الداخلية في موسكو.
وجاء في بيان وزاة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على نتائج اللقاء الفلسطيني الذي انتهى في موسكو".
وتابع البيان أنه "تم بحث الوضع في منطقة المواجهة المسلحة الفلسطينية الإسرائيلية، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كارثي".
وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، يوم أمس الخميس، أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا".
وقال البرغوثي، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، إن "أمام الأطراف فرصة جيدة للاتفاق على العديد من القضايا".
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الاجتماع الأكثر إيجابية في السنوات الأخيرة، حيث يمكننا الاتفاق على الكثير".
وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم أمس الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.