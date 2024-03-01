https://sputnikarabic.ae/20240301/بوغدانوف-يناقش-مع-عضو-المكتب-السياسي-لـحماس-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1086579095.html

بوغدانوف يناقش مع عضو المكتب السياسي لـ"حماس" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بوغدانوف يناقش مع عضو المكتب السياسي لـ"حماس" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق والوفد... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T20:14+0000

2024-03-01T20:14+0000

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وجاء في بيان وزاة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على نتائج اللقاء الفلسطيني الذي انتهى في موسكو".وتابع البيان أنه "تم بحث الوضع في منطقة المواجهة المسلحة الفلسطينية الإسرائيلية، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كارثي".وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، يوم أمس الخميس، أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا".وقال البرغوثي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أمام الأطراف فرصة جيدة للاتفاق على العديد من القضايا".وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم أمس الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.

https://sputnikarabic.ae/20240229/البرغوثي-اليوم-الأول-لاجتماع-الفصائل-الفلسطينية-بموسكو-كان-إيجابيا-1086536287.html

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