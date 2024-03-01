https://sputnikarabic.ae/20240301/توغل-بري-إسرائيلي-في-لبنان-ما-قدرة-نتنياهو-على-القيام-بهذه-الخطوة-1086575966.html

توغل بري إسرائيلي في لبنان.. ما قدرة نتنياهو على القيام بهذه الخطوة؟

توغل بري إسرائيلي في لبنان.. ما قدرة نتنياهو على القيام بهذه الخطوة؟

سبوتنيك عربي

مع تصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية لاجتياح لبنان، أبدى مسؤولون أمريكيون مخاوفهم من قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان خلال أشهر، لا سيما مع رفض إسرائيل ربط أي... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T17:11+0000

2024-03-01T17:11+0000

2024-03-01T17:11+0000

حصري

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

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التصريحات الأمريكية تؤكد استعداد إسرائيل لهذه الخطوة في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في إبعاد "حزب الله" عن الحدود الإسرائيلية، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أكد أن ضربات بلاده ضد "حزب الله" لن تتوقف حتى في حال إقرار هدنة بغزة.ورغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة، يرى مراقبون أن التوغل البري الإسرائيلي مجرد تهويل، حيث لا يمكن لتل أبيب الإقدام على هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر، والتي ستكبد إسرائيل خسائر فادحة.مجرد تهويلاعتبر المحلل السياسي اللبناني داوود رمال، أن ما تحدث عنه المسؤولون الأمريكيون بشأن توغل إسرائيل بري وشيك باتجاه لبنان، وتحديدًا في جنوب الليطاني، مجرد نوع من التهويل.وأكد أن هذه التسريبات نوع من رفع السقف، لمحاولة دفع حزب الله للقبول بما هو معروض لجهة تطبيق كامل للقرار رقم 1701، مع تغيير قواعد الاشتباك، معتبرًا أن إسرائيل عمليًا لا حاجة لها بالتوغل البري.وأوضح أن حكومة نتنياهو ومنذ دخول حزب الله عملية الإسناد والإشغال في حرب غزة، بدأت عملية تدمير ممنهجة لقرى وبلدات حافة الشريط الحدود، بحيث يستحيل العودة إليها من قبل المواطنين أو الحزب بعد انتهاء الحرب، وهذا التدمير يحتاج إلى عملية إعادة إعمار قد تستمر 3 أعوام.ويرى رمال أن ترسيبات ورسائل التهديد والتحذير الإسرائيلية ستكثر الفترة المقبل، وقبل الوصول لهدنة شهر رمضان، في محاولة من قبل واشنطن التي تدير الحرب الحالية لتحقيق مكاسب إسرائيلية على الجبهة اللبنانية، حيث لا تريد واشنطن أن تخرج تل أبيب بهزيمة كاملة من هذه المعارك.نية إسرائيليةبدوره قال الدكتور علي عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن هناك تسريبات بشأن نية إسرائيل بشن اعتداء بري على لبنان، لكن الأزمة في عدم تحرك الموفدين الدبلوماسيين الغربيين المعنيين بمتابعة الملف اللبناني، باستثناء التحرك الفرنسي.وأكد أن "إسرائيل تهدد وكأنها من تملك زمام المبادرة والقوة، وأنها من انتصرت في الميدان، بما يخالف الوقائع والحقائق، حيث فشلت تل أبيب من بداية العدوان على غزة في تحقيق أي من أهدافها على الرغم من الحرب لقرابة 5 أشهر".ويرى أن إسرائيل تخشى من التوغل البري في لبنان، وتعرف ألا يمكنها العودة لهناك، وأنها ستتكبد خسائر فادحة لن تستطيع تحملها، لذلك لا يمكنها الخوض في حرب برية، ولا تملك القدرة، لا سيما وأن الشعب والجيش والمقاومة في لبنان على استعداد كامل للمواجهة والتصدي لإسرائيل.وأكد أن الأيام المقبلة ستظهر إن كانت التهديدات الإسرائيلية جدية وأنها تريد الغرق في مستنقع لبنان من أجل خدمة مصالح نتنياهو فقط، أم مجرد محاولة للضغط والتهويل التي اعتاد عليها اللبنانيون لفترات طويلة.وهددت قيادات إسرائيلية، أكثر من مرة، باحتمالية الدخول في حرب واسعة والدخول بريًا إلى لبنان، مع استمرار قصف "حزب الله" اللبناني، بينما لا يزال الحزب مستمرا في عمليات الإسناد، التي يقدمها لقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل إسرائيل.وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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