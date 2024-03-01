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https://sputnikarabic.ae/20240301/حكومة-الوحدة-الليبية-توقع-مع-تركيا-مذكرة-تفاهم-في-المجالات-العسكرية-1086550864.html
حكومة الوحدة الليبية توقع مع تركيا مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية
حكومة الوحدة الليبية توقع مع تركيا مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية
سبوتنيك عربي
وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر في المجالات العسكرية. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T11:41+0000
2024-03-01T11:41+0000
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وحسب موقع "بوابة الوسط"، جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الدبيبة وغولر في مدينة أنطاليا التركية، صباح اليوم.وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون العسكري بين البلدين.من جانبه، أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات ولها أهمية كبيرة.وأشار إلى تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة "للرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي".بدوره، أشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة في المجال العسكري والأمني، مشيرًا إلى أنه يشهد تقدما وتنظيما في الجوانب كافة، وأكد استمرار هذا التنسيق والتعاون بين الجانبين.وكانت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد وقعتا في عام 2022، مذكرتي تفاهم في مجال استكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط.واعتبر حينها، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.وأكد صالح أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20240301/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-اجتماع-تونس-لا-يلبي-الطموحات-1086543001.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

حكومة الوحدة الليبية توقع مع تركيا مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية

11:41 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر في المجالات العسكرية.
وحسب موقع "بوابة الوسط"، جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الدبيبة وغولر في مدينة أنطاليا التركية، صباح اليوم.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون العسكري بين البلدين.
من جانبه، أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات ولها أهمية كبيرة.
وأشار إلى تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة "للرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي".
بدوره، أشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة في المجال العسكري والأمني، مشيرًا إلى أنه يشهد تقدما وتنظيما في الجوانب كافة، وأكد استمرار هذا التنسيق والتعاون بين الجانبين.
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
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وكانت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد وقعتا في عام 2022، مذكرتي تفاهم في مجال استكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط.
واعتبر حينها، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأكد صالح أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
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