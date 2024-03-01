https://sputnikarabic.ae/20240301/لافروف-يتحدث-عن-أسباب-طلب-بريدنيستروفيه-المساعدة-من-ورسيا--1086571342.html
لافروف يتحدث عن أسباب طلب بريدنيستروفيه المساعدة من ورسيا
لافروف يتحدث عن أسباب طلب بريدنيستروفيه المساعدة من ورسيا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن السؤال عن أسباب طلب بريدنيستروفيه المساعدة من روسيا يجب أن يوجه إلى السلطات في كيشينيوف، التي تسير على خطى كييف. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T15:20+0000
2024-03-01T15:20+0000
2024-03-01T15:20+0000
روسيا
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وقال لافروف في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "حسنا، كما تعلمون ربما ينبغي توجيه الأسئلة إلى أولئك الذين كانوا السبب وراء مثل هذا البيان من قبل برلمان بريدنيستروفيه".وفي وقت سابق، طلبت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، المساعدة من روسيا بسبب الحصار الاقتصادي المتزايد الذي تفرضه مولدوفا، وتم اعتماد القرار المقابل من قبل مجلس النواب.وإن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الدفاع-عن-مصالح-سكان-بريدنيستروفيه-أحد-أولوياتنا-1086490134.html
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روسيا
لافروف يتحدث عن أسباب طلب بريدنيستروفيه المساعدة من ورسيا
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن السؤال عن أسباب طلب بريدنيستروفيه المساعدة من روسيا يجب أن يوجه إلى السلطات في كيشينيوف، التي تسير على خطى كييف.
وقال لافروف في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "حسنا، كما تعلمون ربما ينبغي توجيه الأسئلة إلى أولئك الذين كانوا السبب وراء مثل هذا البيان من قبل برلمان بريدنيستروفيه".
وأضاف: "النظام الذي استقر في كيشينيوف والذي يسير ببساطة على خطى نظام كييف، ويلغي كل شيء روسي، ويميز ضد اللغة الروسية في جميع المجالات، ويمارس أيضًا، بالتعاون مع الأوكرانيين، ضغوطًا اقتصادية خطيرة على بريدنيستروفيه".
وفي وقت سابق، طلبت جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، المساعدة من روسيا بسبب الحصار الاقتصادي المتزايد الذي تفرضه مولدوفا، وتم اعتماد القرار المقابل من قبل مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا
، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.
وإن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.