https://sputnikarabic.ae/20240301/لافروف-يصل-تركيا-للمشاركة-في-فعاليات-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-فيديو-1086539235.html

لافروف يصل تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. فيديو

لافروف يصل تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير سيرغي لافروف وصل تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 3... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T00:07+0000

2024-03-01T00:07+0000

2024-03-01T00:07+0000

سيرغي لافروف

أخبار تركيا اليوم

روسيا

أنطاليا

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها عبر تطبيق "تليغرام"، إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسية بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان".وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أن لافروف وفيدان سيبحثان عملية تطبيع الوضع مع سوريا وتعزيز الحوار بين البلدين بصيغة رباعية.وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه "سيتم إيلاء مزيد من الاهتمام لعملية التطبيع في سوريا، والتطرق إلى خطوات لتعزيز الحوار السوري التركي بصيغة رباعية، بمشاركة إيران كدولة ضامنة لصيغة أستانا من أجل تعزيز تسوية الأزمة في سوريا".كما سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الحالي في الأزمة الأوكرانية الداخلية، وسيتم تحليل الوضع في منطقة العمليات القتالية، إضافة إلى مبادئ الحل السلمي المحتمل للصراع فقط بشروط تأخذ فيها كييف بعين الاعتبار مصالح روسيا ومخاوفها.وفيما يتعلق بالملف السوري كان وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، قال إن إطلاق عملية تسوية العلاقات بين تركيا وسوريا له تأثير إيجابي ليس فقط على سوريا بل أيضًا الشرق الأوسط ككل.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن المباحثات بين الوزيرين ستتناول ملفات التجارة والطاقة والأمن والقطاعات المصرفية والسياحية، وكذلك الوضع في أوكرانيا والقوقاز والشأن الفلسطيني الإسرائيلي وملفات التسوية في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى العمل على وضع جدول زمني للاتصالات الثنائية على مختلف المستويات.وسيجمع منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي يستضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزراء و80 ممثلاً للمنظمات الدولية، فيما ستركز النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".وأقيم المنتدى الدبلوماسي السابق في أنطاليا في مارس/ آذار 2022.

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سيرغي لافروف, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أنطاليا