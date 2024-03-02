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https://sputnikarabic.ae/20240302/أمريكا-تسقط-مساعدات-إنسانية-جوا-على-غزة-دون-ماء-أو-دواء-1086599883.html
أمريكا تسقط مساعدات إنسانية جوا على غزة دون ماء أو دواء
أمريكا تسقط مساعدات إنسانية جوا على غزة دون ماء أو دواء
سبوتنيك عربي
أسقطت أمريكا، اليوم السبت، أول مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T16:02+0000
2024-03-02T16:02+0000
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وأفاد مسؤول أمريكي أن 3 طائرات أمريكية من طراز "سي-130"، أسقطت إمدادات إنسانية فوق قطاع غزة، اليوم السبت.وأشار إلى أنه تم إسقاط 66 حزمة مساعدات، 22 من كل طائرة، وكانت هذه الحزم عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، بينما لم يكن هناك ماء أو إمدادات طبية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، إن بلاده ستبدأ قريبا عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة، وأعرب عن أسفه لبطء وتيرة المساعدات في القطاع.وفي حديثه إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني في، البيت الأبيض، قال بايدن إن المساعدات لا تتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية، إذ تعمل الولايات المتحدة على التوسط في وقف إطلاق النار، الذي سيسمح بتدفق مساعدات إضافية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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https://sputnikarabic.ae/20240302/مصر-تواصل-الإسقاط-الجوي-لأطنان-من-المواد-الغذائية-والاحتياجات-الإنسانية-العاجلة-لقطاع-غزة-فيديو-1086588933.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أمريكا تسقط مساعدات إنسانية جوا على غزة دون ماء أو دواء

16:02 GMT 02.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDأطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في نقطة تبرع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في 6 ديسمبر 2023،
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في نقطة تبرع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في 6 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في نقطة تبرع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في 6 ديسمبر 2023،
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أسقطت أمريكا، اليوم السبت، أول مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
وأفاد مسؤول أمريكي أن 3 طائرات أمريكية من طراز "سي-130"، أسقطت إمدادات إنسانية فوق قطاع غزة، اليوم السبت.
وأشار إلى أنه تم إسقاط 66 حزمة مساعدات، 22 من كل طائرة، وكانت هذه الحزم عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، بينما لم يكن هناك ماء أو إمدادات طبية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، إن بلاده ستبدأ قريبا عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة، وأعرب عن أسفه لبطء وتيرة المساعدات في القطاع.
رجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
الأردن يشارك في عملية إسقاط جوي لإيصال مساعدات إنسانية لشمالي غزة
أمس, 10:17 GMT
وفي حديثه إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني في، البيت الأبيض، قال بايدن إن المساعدات لا تتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية، إذ تعمل الولايات المتحدة على التوسط في وقف إطلاق النار، الذي سيسمح بتدفق مساعدات إضافية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
مصر تواصل الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة... فيديو
10:13 GMT
وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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