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https://sputnikarabic.ae/20240302/إعلام-الدفاع-الألمانية-تخشى-أن-يكون-التسجيل-المسرب-جزء-من-تسريب-واسع-النطاق-1086601320.html
إعلام: الدفاع الألمانية تخشى أن يكون التسجيل المسرب جزء من تسريب واسع النطاق
إعلام: الدفاع الألمانية تخشى أن يكون التسجيل المسرب جزء من تسريب واسع النطاق
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها أن وزارة الدفاع الألمانية تشعر بالقلق من أن التسجيل الذي تم الكشف عنه لمحادثات عسكرية سرية بشأن روسيا... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T17:17+0000
2024-03-02T17:17+0000
العالم
روسيا
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وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء المحادثة على منصة "WebEx" التي تعتبر "سهلة نسبيا" للتنصت على المكالمات الهاتفية، وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة، فقد اتصل أحد الأشخاص في المحادثة عبر هاتف محمول أثناء تواجده في سنغافورة في ذلك الوقت. وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن القوات المسلحة الألمانية ووزارة الدفاع تجريان في كثير من الأحيان محادثات عبر الإنترنت على منصة "WebEx".ونشرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "آر تي" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، يوم الجمعة، نص محادثة بين أربعة ممثلين عن الجيش الألماني ناقشوا هجومًا محتملاً على جسر القرم بصواريخ توروس. والمحادثة التي جرت في 19 فبراير شارك فيها مفتش القوات الجوية الألمانية، إنغو جيرهارتز، والجنرال فرانك غريفي، رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية في برلين، واثنين من موظفي مركز العمليات الجوية التابع للقيادة الفضائية للجيش الألماني.وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على التسجيل الصوتي للضباط الألمان، الذين ناقشوا الهجوم على جسر القرم.وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم
https://sputnikarabic.ae/20240302/شولتس-يعلق-على-التسجيلات-الصوتية-للجيش-الألماني-حول-هجوم-القرم-1086594098.html
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العالم, روسيا, ألمانية
العالم, روسيا, ألمانية

إعلام: الدفاع الألمانية تخشى أن يكون التسجيل المسرب جزء من تسريب واسع النطاق

17:17 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها أن وزارة الدفاع الألمانية تشعر بالقلق من أن التسجيل الذي تم الكشف عنه لمحادثات عسكرية سرية بشأن روسيا وأوكرانيا يمكن أن يكون جزءا من تسرب أوسع يشمل القوات الجوية في البلاد وأقسام عسكرية أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء المحادثة على منصة "WebEx" التي تعتبر "سهلة نسبيا" للتنصت على المكالمات الهاتفية، وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة، فقد اتصل أحد الأشخاص في المحادثة عبر هاتف محمول أثناء تواجده في سنغافورة في ذلك الوقت.
وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن القوات المسلحة الألمانية ووزارة الدفاع تجريان في كثير من الأحيان محادثات عبر الإنترنت على منصة "WebEx".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "DPA" أن المحادثة المسربة بين ضباط الجيش الألمان كانت حقيقية.

المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يعلق على التسجيلات الصوتية للجيش الألماني حول هجوم القرم
13:30 GMT
ونشرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "آر تي" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، يوم الجمعة، نص محادثة بين أربعة ممثلين عن الجيش الألماني ناقشوا هجومًا محتملاً على جسر القرم بصواريخ توروس. والمحادثة التي جرت في 19 فبراير شارك فيها مفتش القوات الجوية الألمانية، إنغو جيرهارتز، والجنرال فرانك غريفي، رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية في برلين، واثنين من موظفي مركز العمليات الجوية التابع للقيادة الفضائية للجيش الألماني.
وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على التسجيل الصوتي للضباط الألمان، الذين ناقشوا الهجوم على جسر القرم.
وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم
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