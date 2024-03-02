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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدث-أمني-لـسبوتنيك-العثور-على-عبوة-ناسفة-مثبتة-أسفل-سيارة-كانت-تحاول-دخول-جمهورية-القرم-1086582985.html
متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم
متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم
سبوتنيك عربي
عثرت سلطات الأمن الروسية، اليوم السبت، على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم، عبر نقطة تفتيش بمنطقة دجانكوي. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T05:25+0000
2024-03-02T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون الإقليمية في جمهورية القرم، لـ"سبوتنيك": "عند نقطة تفتيش دجانكوي، أثناء إجراءات التفتيش على سيارة متجهة إلى أراضي جمهورية القرم، عثر موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على جسم مشابه لجهاز متفجر مثبت في الجزء السفلي من السيارة".وأوضح أنه "بحسب استنتاجات الخبراء، فإن العبوة الناسفة مصنوعة من مكونات أجنبية الصنع قدمتها دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات الإرهابية على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.واقترح المتحاورون تقسيم العملية برمتها إلى مراحل، وكذلك اللجوء إلى بريطانيا، للمساعدة في التخطيط.الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرموعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، على التسجيل الصوتي لضباط ألمان يناقشون الهجوم على جسر القرم.وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم ومشاركة بلادهم في الصراع الأوكراني".سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
https://sputnikarabic.ae/20240301/وزارة-الخارجية-الروسية-تطالب-ألمانيا-بتفسير-محادثات-الضباط-بشأن-الهجوم-على-جسر-القرم-1086574066.html
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متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم

05:25 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 05:44 GMT 02.03.2024)
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation
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عثرت سلطات الأمن الروسية، اليوم السبت، على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم، عبر نقطة تفتيش بمنطقة دجانكوي.
وقال متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون الإقليمية في جمهورية القرم، لـ"سبوتنيك": "عند نقطة تفتيش دجانكوي، أثناء إجراءات التفتيش على سيارة متجهة إلى أراضي جمهورية القرم، عثر موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على جسم مشابه لجهاز متفجر مثبت في الجزء السفلي من السيارة".

وأضاف أنه "تم نقل السيارة على الفور إلى مسافة آمنة، حيث قام المتخصصون بإبطال مفعول العبوة".

وأوضح أنه "بحسب استنتاجات الخبراء، فإن العبوة الناسفة مصنوعة من مكونات أجنبية الصنع قدمتها دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".

وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات الإرهابية على جسر القرم.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تطالب ألمانيا بتفسير "محادثات الضباط" بشأن الهجوم على جسر القرم
أمس, 16:13 GMT
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات الإرهابية على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.
واقترح المتحاورون تقسيم العملية برمتها إلى مراحل، وكذلك اللجوء إلى بريطانيا، للمساعدة في التخطيط.

وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين، بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".

الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم
وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، على التسجيل الصوتي لضباط ألمان يناقشون الهجوم على جسر القرم.
وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم ومشاركة بلادهم في الصراع الأوكراني".
سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم
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