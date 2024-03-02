https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدث-أمني-لـسبوتنيك-العثور-على-عبوة-ناسفة-مثبتة-أسفل-سيارة-كانت-تحاول-دخول-جمهورية-القرم-1086582985.html

متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم

متحدث أمني لـ"سبوتنيك": العثور على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم

سبوتنيك عربي

عثرت سلطات الأمن الروسية، اليوم السبت، على عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة كانت تحاول دخول جمهورية القرم، عبر نقطة تفتيش بمنطقة دجانكوي. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T05:25+0000

2024-03-02T05:25+0000

2024-03-02T05:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون الإقليمية في جمهورية القرم، لـ"سبوتنيك": "عند نقطة تفتيش دجانكوي، أثناء إجراءات التفتيش على سيارة متجهة إلى أراضي جمهورية القرم، عثر موظفو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، على جسم مشابه لجهاز متفجر مثبت في الجزء السفلي من السيارة".وأوضح أنه "بحسب استنتاجات الخبراء، فإن العبوة الناسفة مصنوعة من مكونات أجنبية الصنع قدمتها دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا".وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات الإرهابية على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.واقترح المتحاورون تقسيم العملية برمتها إلى مراحل، وكذلك اللجوء إلى بريطانيا، للمساعدة في التخطيط.الكشف عن تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرموعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، على التسجيل الصوتي لضباط ألمان يناقشون الهجوم على جسر القرم.وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم ومشاركة بلادهم في الصراع الأوكراني".سيمونيان تكشف عن تفاصيل محادثات الضباط الألمان حول قصف جسر القرم

https://sputnikarabic.ae/20240301/وزارة-الخارجية-الروسية-تطالب-ألمانيا-بتفسير-محادثات-الضباط-بشأن-الهجوم-على-جسر-القرم-1086574066.html

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