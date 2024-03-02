https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-ضربة-دقيقة-على-بنى-تحتية-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-رفح-1086606154.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح
الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح
سبوتنيك عربي
صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه نفذ "ضربة دقيقة" على ممثلي وبنية تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T19:22+0000
2024-03-02T19:22+0000
2024-03-02T19:22+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وأوضح الجيش أن الغارة "استهدفت" ممثلي حركة الجهاد دون إلحاق أي أضرار بالمستشفى في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح
https://sputnikarabic.ae/20240302/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-جنوب-غزة-وإيقاع-عسكرييها-بين-قتيل-وجريح-1086605795.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح
صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه نفذ "ضربة دقيقة" على ممثلي وبنية تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح الجيش أن الغارة "استهدفت" ممثلي حركة الجهاد دون إلحاق أي أضرار بالمستشفى في المنطقة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربته بناء على معلومات تفيد بتواجد عناصر وممثلين لحركة "الجهاد الإسلامي" في مكاتب ومواقع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية
قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.