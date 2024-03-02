عربي
https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-ضربة-دقيقة-على-بنى-تحتية-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-رفح-1086606154.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح
الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح
سبوتنيك عربي
صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه نفذ "ضربة دقيقة" على ممثلي وبنية تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T19:22+0000
2024-03-02T19:22+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
وأوضح الجيش أن الغارة "استهدفت" ممثلي حركة الجهاد دون إلحاق أي أضرار بالمستشفى في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح
https://sputnikarabic.ae/20240302/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-جنوب-غزة-وإيقاع-عسكرييها-بين-قتيل-وجريح-1086605795.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح

19:22 GMT 02.03.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه نفذ "ضربة دقيقة" على ممثلي وبنية تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح الجيش أن الغارة "استهدفت" ممثلي حركة الجهاد دون إلحاق أي أضرار بالمستشفى في المنطقة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربته بناء على معلومات تفيد بتواجد عناصر وممثلين لحركة "الجهاد الإسلامي" في مكاتب ومواقع.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح
19:13 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ждут гуманитарную помощь на берегу моря в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قلق روسي من الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية برفح.. صور وفيديو13:47 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إدانات دولية بـ"مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة.. صور وفيديوأمس, 01:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала