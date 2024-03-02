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https://sputnikarabic.ae/20240302/القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-جنوب-غزة-وإيقاع-عسكرييها-بين-قتيل-وجريح-1086605795.html
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب "القسام" في بيان، اليوم السبت، تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 7 عسكريين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T19:13+0000
2024-03-02T19:13+0000
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وأوضحت "القسام" في بيانها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وأشارت "القسام" إلى أنه تم تفجير الجنود الإسرائيليين بمجرد دخولهم المنزل، بالتحكم عن بعد، مؤكدة إيقاعهم بحالة حرجة جرء إصابتهم بدقة. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240302/أنصار-الله-اليمنية-تحمل-واشنطن-مسؤولية-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-والبحر-الأحمر-1086604578.html
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غزة, اسرائيل, العالم العربي
غزة, اسرائيل, العالم العربي

"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح

19:13 GMT 02.03.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلنت كتائب "القسام" في بيان، اليوم السبت، تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية مكونة من 7 عسكريين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت "القسام" في بيانها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأشارت "القسام" إلى أنه تم تفجير الجنود الإسرائيليين بمجرد دخولهم المنزل، بالتحكم عن بعد، مؤكدة إيقاعهم بحالة حرجة جرء إصابتهم بدقة.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
"أنصار الله" اليمنية تحمل واشنطن مسؤولية التصعيد الإسرائيلي في غزة والبحر الأحمر
18:36 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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