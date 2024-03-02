https://sputnikarabic.ae/20240302/الحكومة-اليمنية-تعلن-غرق-السفينة-البريطانية-روبيمار-في-البحر-الأحمر-بعد-قصفها-من-قبل-أنصار-الله-1086590444.html
الحكومة اليمنية تعلن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر بعد قصفها من قبل "أنصار الله"
الحكومة اليمنية تعلن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر بعد قصفها من قبل "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، "غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد 12 يوما من تعرضها لقصف صاروخي من قبل جماعة "أنصار الله". 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T11:43+0000
2024-03-02T11:43+0000
2024-03-02T11:43+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن "خلية الأزمة للتعامل مع السفينة روبيمار أعلنت عن غرق السفينة "إم في روبيمار" مساء أمس، وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر".وأعربت الخلية عن "أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر"، مؤكدة أن "النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة".وكانت الحكومة اليمنية، قد دعت السبت الماضي، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" المحملة بكميات كبيرة من الأمونيا والزيوت.وقالت الحكومة اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إنها "تدين قيام الحوثيين باستهداف السفينة، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقمها".وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر، ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى".كما أشارت إلى أنها "شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف"، وأكدت أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل نظرًا للإمكانيات المحدودة، بحسب قولها.تأتي دعوة الحكومة اليمنية، بعد ساعات من اتهام القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلًا بحريًا، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها سفينة بريطانية تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، بقصف صاروخي.ويوم الاثنين قبل الماضي، أعلنت "أنصار الله"، إصابة السفينة البريطانية "روبيمار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تؤكد الجماعة بوقت لاحق غرقها جراء تعرضها لأضرار كبيرة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240302/جماعة-أنصار-الله-تجدد-عرضها-السماح-بقطر-سفينة-بريطانية-جانحة-مقابل-إدخال-مساعدات-لغزة-1086581466.html
https://sputnikarabic.ae/20240219/الاتحاد-الأوروبي-يطلق-أسبيدس-لمواجهة-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1086219414.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة اليمنية تعلن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر بعد قصفها من قبل "أنصار الله"
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، "غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد 12 يوما من تعرضها لقصف صاروخي من قبل جماعة "أنصار الله".
وأفادت وكالة
الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن "خلية الأزمة للتعامل مع السفينة روبيمار أعلنت عن غرق السفينة "إم في روبيمار" مساء أمس، وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر".
وأعربت الخلية عن "أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر"، مؤكدة أن "النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة".
وكانت الحكومة اليمنية، قد دعت السبت الماضي، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية
، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" المحملة بكميات كبيرة من الأمونيا والزيوت.
وقالت
الحكومة اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إنها "تدين قيام الحوثيين باستهداف السفينة، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقمها".
وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر، ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى".
كما أشارت إلى أنها "شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف"، وأكدت أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل نظرًا للإمكانيات المحدودة، بحسب قولها.
تأتي دعوة الحكومة اليمنية، بعد ساعات من اتهام القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلًا بحريًا، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها سفينة بريطانية تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، بقصف صاروخي.
ويوم الاثنين قبل الماضي، أعلنت "أنصار الله
"، إصابة السفينة البريطانية "روبيمار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تؤكد الجماعة بوقت لاحق غرقها جراء تعرضها لأضرار كبيرة.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.