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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-107-مسيرات-أوكرانية-على-محاور-عدة-1086590218.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T11:29+0000
2024-03-02T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر"، ألحقت النيران أضرارًا بالقوة البشرية والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي 118 واللواء 35 بحري ولواء الدفاع الأرضي 126 في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية، الجنود والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 112 منطقة.وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال النهار، خمسة صواريخ كروز من نوع "ستورم شادو"، بالإضافة إلى سبعة أنظمة إطلاق صواريخ من طراز "هيمارز".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريًا ودبابتين ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدفع ذاتي الحلاكة من طراز "بالادين" أمريكي الصنع ومدافع "هاوتزر".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة

11:29 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر"، ألحقت النيران أضرارًا بالقوة البشرية والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي 118 واللواء 35 بحري ولواء الدفاع الأرضي 126 في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا وثلاث مركبات ومستودع ذخيرة.

كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية، الجنود والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 112 منطقة.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:24 GMT
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال النهار، خمسة صواريخ كروز من نوع "ستورم شادو"، بالإضافة إلى سبعة أنظمة إطلاق صواريخ من طراز "هيمارز".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، النار على تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية رقم 72 وكتيبة المشاة الآلية رقم 58 التابعبن للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي رقم 121 في مناطق نوفودونتسكوي وأوغليدار وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريًا ودبابتين ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدفع ذاتي الحلاكة من طراز "بالادين" أمريكي الصنع ومدافع "هاوتزر".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
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