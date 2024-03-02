https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-107-مسيرات-أوكرانية-على-محاور-عدة-1086590218.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة

الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T11:29+0000

2024-03-02T11:29+0000

2024-03-02T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000701_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_0405087d591476d02c2aa4d50085047f.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر"، ألحقت النيران أضرارًا بالقوة البشرية والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي 118 واللواء 35 بحري ولواء الدفاع الأرضي 126 في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية، الجنود والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 112 منطقة.وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال النهار، خمسة صواريخ كروز من نوع "ستورم شادو"، بالإضافة إلى سبعة أنظمة إطلاق صواريخ من طراز "هيمارز".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريًا ودبابتين ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدفع ذاتي الحلاكة من طراز "بالادين" أمريكي الصنع ومدافع "هاوتزر".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة

https://sputnikarabic.ae/20240302/ضابط-أمريكي-سابق-الأوكرانيون-على-وشك-الانهيار-وسيفقدون-القدرة-على-مقاومة-الجيش-الروسي-1086589685.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري