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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/ضابط-أمريكي-سابق-الأوكرانيون-على-وشك-الانهيار-وسيفقدون-القدرة-على-مقاومة-الجيش-الروسي-1086589685.html
ضابط أمريكي سابق: الأوكرانيون على وشك الانهيار وسيفقدون القدرة على مقاومة الجيش الروسي
ضابط أمريكي سابق: الأوكرانيون على وشك الانهيار وسيفقدون القدرة على مقاومة الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، ستفقد قريبا القدرة على مقاومة الجيش الروسي". 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T10:24+0000
2024-03-02T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جيجنبول" على موقع "يوتيوب"، أن "الأوكرانيين، بصراحة، على وشك الانهيار في الجبهة، وقريبًا ستكون هناك لحظة حاسمة يختفي فيها التماسك القتالي تمامًا، وستكون روسيا قادرة على مواصلة المضي قدمًا دون تباطؤ".وشدد ريتر على أن مثل هذه الإخفاقات للقوات المسلحة الأوكرانية، تضع حلف شمال الأطلسي، الذي يدعم الجيش الأوكراني، في موقف صعب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
https://sputnikarabic.ae/20240302/ماسك-يؤيد-فكرة-برينس-بـترك-شبه-جزيرة-القرم-ودونيتسك-ولوغانسك-لروسيا--1086588627.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي سابق: الأوكرانيون على وشك الانهيار وسيفقدون القدرة على مقاومة الجيش الروسي

10:24 GMT 02.03.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، ستفقد قريبا القدرة على مقاومة الجيش الروسي".
وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جيجنبول" على موقع "يوتيوب"، أن "الأوكرانيين، بصراحة، على وشك الانهيار في الجبهة، وقريبًا ستكون هناك لحظة حاسمة يختفي فيها التماسك القتالي تمامًا، وستكون روسيا قادرة على مواصلة المضي قدمًا دون تباطؤ".
وشدد ريتر على أن مثل هذه الإخفاقات للقوات المسلحة الأوكرانية، تضع حلف شمال الأطلسي، الذي يدعم الجيش الأوكراني، في موقف صعب.

وخلص الخبير، بالقول: "أعتقد أنه في غضون أسابيع قليلة، سيتعرض الناتو لضغوط أكبر، ولن يتمكنوا(القوات المسلحة الأوكرانية) حتى من الحلم بالنصر، لأنه لن يكون هناك جيش أوكراني".

الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:00 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
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