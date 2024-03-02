https://sputnikarabic.ae/20240302/بايدن-في-هفوة-جديدة-يقول-إن-أمريكا-ألقت-مساعدات-غذائية-على-أوكرانيا-بدلا-من-غزة-فيديو-1086609019.html

بايدن في هفوة جديدة يقول إن أمريكا ألقت مساعدات غذائية على أوكرانيا بدلا من غزة.. فيديو

بايدن في هفوة جديدة يقول إن أمريكا ألقت مساعدات غذائية على أوكرانيا بدلا من غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي زلة جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي يذكر فيها عن طريق الخطأ أوكرانيا عدة مرات، أثناء حديثه عن الخطط الأمريكية لإسقاط... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T21:15+0000

2024-03-02T21:15+0000

2024-03-02T21:16+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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جو بايدن

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وقال بايدن إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أمس الجمعة: "في الأيام المقبلة، سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين في عمليات إسقاط جوي لأغذية وإمدادات إضافية إلى أوكرانيا، وسنسعى إلى مواصلة فتح طرق أخرى إلى أوكرانيا".وفي وقت لاحق، أوضح مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن بايدن كان يقصد في حديثه قطاع غزة، وليس أوكرانيا.يشار إلى أن زلة بايدن (81 عاما)، أمس الجمعة، ليست الأولى بالنسبة للرئيس الأمريكي، فهي تنضم إلى سلسلة من الحوادث المماثلة الأخرى التي أصبحت أكثر شيوعا.وفي الشهر الماضي، ألقى جو بايدن خطابا دافع فيه عن ذاكرته، بعد أن تم التدقيق بشأنها في تقرير للمحقق الخاص، لكنه بعد ذلك خلط بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كرئيس لدولة المكسيك، وانزعج بعد أن تساءل الصحفيون عما إذا كانت ذاكرته قد ساءت مع تقدمه في العمر.كما خلط الرئيس الأمريكي خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية، في مدينة لاس فيغاس، أوائل شهر فبراير/شباط الماضي، بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس فرنسا السابق، فرانسوا ميتران، الذي توفي في عام 1996.

https://sputnikarabic.ae/20240302/أمريكا-تسقط-مساعدات-إنسانية-جوا-على-غزة-دون-ماء-أو-دواء-1086599883.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم